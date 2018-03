HP Pavilion DV6156eu Datenblatt

© Archiv

Der Deckel des HPist ein echter Hingucker:Die "HPImprint Finish"-Oberfläche ist von einem japanischen Zen-Garten inspiriert, was dem Notebook eine besondere Note verleiht.

Media Center mit Display-Einschränkung

Auch offen setzt sich die extravagante Optik fort. Die silbrigen Flächen haben Handschmeichler-Qualitäten und die blau beleuchteten Sensortasten oberhalb der Tastatur runden die extravagante Erscheinung des HP Pavilion ab. Die volle Bezeichnung lautet übrigens Pavilion Media Center DV6156eu. Passend dazu ist auch die Media-Center-Edition von XPsowie eine Fernbedienung beigepackt.

Allerdings ist das Display wegen seiner Diagonale von 15,4 Zoll und seiner zu geringen maximalen Helligkeit von 111 cd/m2 nicht für den Filmgenuss auf große Distanz geeignet. Ein externer Screen findet jedoch über VGAoder S-Video Anschluss. Card-Reader und Bluetooth-Chip sind ebenfalls an Bord. Eine Besonderheit in dieser Preisklasse ist die optionale Dockingstation xb3000, die allerdings etwas ungewöhnlich via Kabel ans DV6156eu angeschlossen wird.

Nur zwei Stunden Akku-Betrieb

Passend zu seiner Bestimmung als Home-Media-Center sind die Ausdauerwerte des HPsehr bescheiden:Nach knapp zwei Stunden ohne Steckdose streckt der Akku bereits die Waffen. Deutlich erfreulicher fällt die Leistungsbilanz aus:Der AMD-Turion-64 X2-Prozessor liefert solide 168 SysMark2004-Punkte und der GeForce Go 7200-Chip bietet zwar nicht viel, aber doch mehr 3-D-Power als die integrierten Intel-GMA-Chips so manches Konkurrenten. Für mobile Arbeiter empfiehlt sich das HPdamit nicht, aber als günstiges, recht leistungsstarkes und vor allem schickes Media-Center ist das Pavilion sehr interessant.

Hewlett-Packard Pavilion MC DV6156eu

Hersteller Hewlett-Packard Preis 999.00 € Wertung 275.0 Punkte Testverfahren 1.0

