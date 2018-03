HTC Desire X im Test

© HTC HTC Desire X - Erster Test-Check

HTC Desire X - der erste Check

Bereits beim großen 4-Zoll-Display fängt das Ausstattungsplus an. Es bietet die für das installierte Android 4.0.4 übliche Auflösung (ein Update auf Android 4.1 (Jelly Bean) wurde bereits angekündigt), was seiner Bedienbarkeit zugutekommt.

Die wird auch durch den potenten 1-GHz-Zweikern-Prozessor unterstrichen, der das Desire X einen deutlichen Schritt weiter in Richtung der Flaggschiffe One S (Connect Testnote "Gut") und One X (Connect Testnote "Gut" ) bringt. Im Vergleich zu diesen fehlt jedoch der üppig ausgebaute Datenspeicher. Der Speicher des mit angemessenen 768 Megabyte RAM ausgestattete Geräts lässt sich mit einer Micro-SD-Card erweitern.

Von den großen Modellen hat es zudem den speziellen Baustein zur schnellen Fotoverarbeitung geerbt, HTC ImageChip genannt: Nach rund elf Sekunden sind maximal 20 mit der Serienbildfunktion geschossene Fotos auf der externen Speicherkarte. Die Bildqualität ist ordentlich, besonders wenn ohne Blitz fotografiert wird. Beim Gehäuse kann das Desire natürlich nicht mit den Unibody-Metallhüllen der One-Serie mithalten. Gut verarbeitet, augenscheinlich stabil und kratzfest ist das in Softtouch-Optik gehaltene Gerät dennoch, nur auf fettige Finger reagiert es mit gut sicht-, aber schwer entfernbaren Spuren. Beschleunigungs-, Umgebungslicht- und Annäherungssensoren sind an Bord, nur ein Gyro zur Erkennung von Drehbewegungen fehlt. Für einen Prototypen zeigte das Desire X schon in der ersten Erprobung gute Anlagen. Ein Volltest wird das Weitere zeigen.

