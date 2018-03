HTC One: LTE im Test

Wie gut ist das HTC One bei LTE? Das Metallgehäuse des One macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Funkausbreitung scheint es aber zu behindern - auch bei LTE.

Bei den Funkmessungen in den GSM-Netzen schnitt das HTC One sehr bescheiden ab, und auch die UMTS-Ergebnisse lagen bestenfalls im Mittelfeld. Ist das der Preis, der für das außerordentlich schicke Metallgehäuse zu zahlen ist? Oder haben die Ingenieure von HTC das Hochfrequenz-Design überwiegend auf LTE optimiert?

Im höchsten LTE-Frequenzband bei 2,6 GHz lieferte das One jedenfalls guten Durchschnitt: Sendeleistung und Empfindlichkeit liegen auf ein halbes Dezibel am Mittelwert des Testfeldes. Die Richtwirkung zeigt eine klare Präferenz für eine Seite, doch da starke Unregelmäßigkeiten fehlen, dürfte in kritischen Empfangssituationen oft eine einfache Positionsänderung reichen, um das Beste aus dem Smartphone zu holen.

© Connect Die unterschiedlichen Sendeleistungen von LTE beim HTC One.

Im Telekom-Band (1,8 GHz) offenbarten die Messungen eine leicht unterdurchschnittliche Ausgangsleistung, die für den Download kritische Empfindlichkeit liegt aber nahe beim Durchschnitt der gemessenen Smartphones. Für Kunden von Vodafone und O2 und im ländlichen Raum auch der Telekom dürfte das HTC One aber hauptsächlich im 800-MHz-Band LTE-Kontakt finden.

Hier zeigte unser Testgerät eine auffällig geringe Sendeleistung, während die Empfindlichkeit erneut okay ist. Auch LTE macht aus dem in 2- und 3G-Netzen eher mäßigen HTC One also keinen Überflieger.

