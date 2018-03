Das One M8 bietet jede Menge Einstellmöglichkeiten, aber nur einen kleinen Aufnahmesensor mit 4,1 Megapixeln.

© HTC HTC ONE M8 Kamera im Test

HTC ONE M8

Hauptkamera: 4, 1 Megapixel

Frontkamera: 4,9 Megapixel

Videoaufnahme: 1920 x 1080 Pixel

Fotolicht

Dual-LED

Bildstabilisator

elektrisch

Autofokus

Selbstauslöser

Belichtungskorrektur

HDR-Aufnahme

Panorama-Aufnahme

Serienbild-Aufnahme

Geo-Tag

Farbeffekte

Auslösen per Sprachbefehl

Makro-Modus

Anzeige

Das HTC One M8 begnügt sich mit maximal 4,1 Megapixeln. Das hat allerdings auch einen Vorteil: So hat jeder einzelne Pixel ein wenig mehr Platz auf der winzigen Fläche des 1/3-Zoll-Sensors, kann also mehr Licht einfangen. Auch Konkurrenten wie das Nokia Lumia 930 beschränken sich im Standardmodus auf 5 Megapixel, obwohl sie eine höhere nominelle Auflösung beherrschen.

Fotografieren leicht gemacht

Anders als Apple setzt HTC auf viele Einstellmöglichkeiten. Sei es die Belichtungskorrektur, der ISO-Wert, Weißabgleich, Kontrast, Sättigung oder Schärfe - all das kann der Anwender schon vor der Aufnahme regulieren und auf diese Weise umfassend Einfluss auf das Endergebnis nehmen. Gut, zumal das One M8 mit seinem Weißabgleich gelegentlich daneben liegt, zu einer recht dunkel abgestimmten Belichtung tendiert und nicht immer automatisch die realen Farben trifft.

iPhone 5s Kamera im Test

HTC spendiert dem M8 ein Dual-LED-Fotolicht, das bei uns ein Gesicht aus etwa 60 Zentimeter Entfernung locker ausleuchten konnte. Um die Lautstärkewippe als Auslösetaste einzusetzen, muss man sie im Kameramenü unter "Lautstärketastenoptionen" freigeben. Mit der Option Zoe-Kamera erfasst das M8 gleichzeitig JPEG-Bilder und Full-HD-Videos. Der Autofokus arbeitet zwar bei guten Verhältnissen schnell, findet aber vor allem bei schwachem Umgebungslicht des Öfteren nicht die richtige Schärfe

© Archiv Hin und wieder trifft das M8 nicht den richtigen Ton; in der Realität sah das Bergpanorama freundlicher aus (links). Außerdem produziert das HTC bei schwachem Licht starkes Farbrauschen (rechts).

Die Eigenheiten des One M8

Während andere Smartphone-Kameras für Schönwetteraufnahmen Empfindlichkeiten deutlich unter ISO 100 wählen, bevorzugt das HTC selbst bei perfekten Verhältnissen ISO 125 und wechselt bei schwächerem Licht schnell zu höheren Werten. Das hat Folgen: Die Bilder zeigen ein ausgeprägtes Farbrauschen, das bei etwas größeren Fotoabzügen durchaus störend wirken kann.

Zudem fehlt es ihnen an Dynamik: Wenn der Kontrastumfang des Motivs zu groß ist, erscheinen helle und dunkle Bereiche lediglich als weiße oder schwarze Flecken ohne Zeichnung.

