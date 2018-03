HTC One M8 im Test Ausstattung Hardware Software Preise Fazit Datenblatt Wertung

© HTC HTC One M8

Jetzt kaufen EUR 219,95 Pro hochwertige Materialien

hochwertige Materialien 16 oder 32 GB Speicher plus MicroSD-Slot

16 oder 32 GB Speicher plus MicroSD-Slot schneller Qualcomm Snapdragon 801

schneller Qualcomm Snapdragon 801 gute Leistung bei LTE

gute Leistung bei LTE brillantes 5-Zoll-Full-HD-Display Contra kein wechselbarer Akku

kein wechselbarer Akku mäßige Sendeleistung bei GSM

mäßige Sendeleistung bei GSM Fotoqualität nicht ganz up to date 86,0%

Anzeige

Das HTC One M8 ist eines der Produkte, die man, wenn man sie zum ersten Mal in die Hand nimmt, am liebsten nie wieder hergeben möchte. Das wird im Test schnell deutlich. Doch im Alltag gewinnt dann oft die Vernunft die Oberhand über das Bauchgefühl, und am Ende fällt die Wahl auf ein Gerät mit etwas besseren Daten, etwas umfangreicherer Ausstattung, einem günstigeren Preis oder einfach nur einem verbreiteteren Herstellernamen. Auch der Vorgänger des One M8, das erste HTC One (M7), war ein solches Produkt - das Unibodygehäuse aus Aluminium weckte Begehrlichkeiten, aber als Bestseller räumten dann doch wieder die Topmodelle von Samsung und Apple ab. Sicher ist sicher.

Verarbeitung: Die Hülle setzt den Maßstab

Doch jetzt kommt das HTC One M8, das die Chance hat, die letzten kleinen Schwächen seines Vorgängers auszumerzen und die Verkaufsstatistiken auf den Kopf zu stellen - immer das Gleiche ist auf Dauer eben auch langweilig. Den Charme seines Vorgängers konnte das M8 jedenfalls erhalten, da ist HTC konsequent auf Linie geblieben.

Auch das One M8 hält mit dem vom Vorgänger beim Gehäuse gesetzten Maßstab locker mit. Wer den guten Eindruck, den eine mechanische Armbanduhr hinterlässt, nicht durch ein Plastik-Smartphone schmälern will, bekommt mit dem M8 das vielleicht einzige adäquate Accessoire geliefert. Die Stabilität und die Anfassqualität von gut verrundetem, feinsten Metall bietet in der Art zur Zeit kein Handybauer.

Bildergalerie Galerie Edles HTC Flaggschiff HTC One M8 in der Galerie Wir stellen das neue Flaggschiff von HTC, das One M8, vor. Das edle Smartphone im Metallgehäuse bietet ein 5 Zoll großes Full-HD-Display und eine…

Steckplätze für Nano-SIM und Micro-SD-Karte

Am Gehäuse auffallend ist auf der linken Seite ein sauber eingelassener, sehr breiter SIM-Kartenhalter, in dem in deutschen Geräten eine Nano-SIM Platz findet. Die Breite wird für ausländische Märkte benötigt, wo es das M8 teilweise auch als Dual-SIM-Version gibt. Für Deutschland ist ein doppelter Kartenschacht laut HTC kein Thema. Auf der anderen Seite des Gehäuses findet sich ein weiterer Kartenhalter, über den sich der Speicher des neuen HTC-Flaggschiffs mit einer Micro-SD-Karte erweitern lässt - endlich!

Anzeige

Mehr zum Thema Kitkat-Update Android 4.4 - KitKat fürs HTC One naht Die KitKat getaufte Android-Version 4.4 wird in Nord- und Osteuropa auf das HTC One verteilt. Größte Änderung ist der Verzicht auf Adobe Flash.

Testbericht Samsung Galaxy S5 im Test 86,4% Mit dem Galaxy S5 will Samsung seine Spitzenposition unter Beweis stellen. Das S5 im Test - jetzt erweitert um einen… Tricks und Anleitung bei Problemen Samsung Kies 3: Kontakte & Co. synchronisieren Besitzer eines Samsung-Smartphones kommen um die Wartungs-Software Kies nicht herum. Wir zeigen Ihnen, was das Gratis-Programm kann und geben Tipps…

Samsung Galaxy S5 Galaxy S5 - Update auf Android 5.0.2 vor Release Samsung testet Android 5.0.2 für das Samsung Galaxy S5. In Australien soll es Anfang Juni starten. Nicht bekannt ist, wann es nach Deutschland kommt. Android-Sicherheitslücke Stagefright-Bugfixes für Samsung, Sony und Co Die Topmodelle von Samsung, Sony, HTC, Google und LG bekommen den Stagefright-Bugfix. Motorola bringt den Bugfix für's Moto E, Moto G und Moto X…