Ein Schmuckstück wie das HTC One mini 2 bekommen nur wenige Hersteller hin. Auch wenn die Ausstattung nicht so glänzend ist, wie die Hülle suggeriert. Im Test zeigt das One mini 2, dass es dennoch zu den besten Smartphones gehört.

Der Name ist Programm? In diesem Fall nicht: Das One mini 2 ist mit 137 x 65 Millimetern fast genauso groß wie HTCs mächtiges Flaggschiff-Modell One M7 aus dem letzten Jahr. Wenigstens bleibt der Bildschirm unterhalb der 5-Zoll-Marke, die in der Smartphone-Oberklasse immer beliebter wird, sodass man alle Ecken gerade noch mit dem Daumen erreicht. Mit seinem 4,5 Zoll großen Display gehört das One mini 2 also zu den Android-Smartphones, die man problemlos mit einer Hand bedienen kann.

Handschmeichler

Wegen der breiten Stereo-Lautsprecher-Streifen oben und unten auf der Front ist das One mini 2 zwar länger als andere Smartphones mit vergleichbarem Display, aber einen Vorwurf kann man HTC daraus nicht machen. Im Gegenteil: Beim Abspielen von Musik entpuppt sich der Einhänder als echte Soundrakete, die besser klingt als die versammelte Konkurrenz.

Doch viel wichtiger ist, dass es nur wenige Telefone gibt, die so ausbalanciert in der Hand liegen. Das One mini 2 hat genau die richtige Größe und die Rückseite ist so gewölbt, dass sie sich den Fingern regelrecht anschmiegt. Zudem sorgt das kühle Metall für ein haptisches Erlebnis der Extraklasse. Design und Verarbeitung sind herausragend und vermitteln auf Anhieb ein Premium-Gefühl. HTC wird das One mini 2 in drei Variationen auf den Markt bringen: Neben dem auf dieser Seite abgebildeten dunklen "Gunmetal Grey" ist auch ein silbernes Gehäuse im Angebot, später soll noch eine goldene Version folgen.

Keine Premium-Ausstattung

Das One mini 2 ist im Produktportfolio von HTC nicht nur eine Größenklasse unterhalb des aktuellen Topmodells One M8 positioniert, auch die technische Ausstattung wurde abgespeckt. Dass das Display statt der vollen HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln nur 1280 x 720 Bildpunkte anzeigt, dürfte allerdings niemandem auffallen, denn auf 4,5 Zoll ist das genug. Die Darstellung zeigt sich scharf, hell, kontrastreich und auch aus schräger Perspektive nahezu unverfälscht.

Der Prozessor ist ebenfalls nicht State of the Art, aber ausreichend: Statt zum Snapdragon 801 griff HTC beim One mini 2 zwei Fächer tiefer in das Regal von Chiplieferant Qualcomm und schnappte sich das Mittelklasse-Modell Snapdragon 400, das im Vergleich weniger. Leistung bietet. Diesen Unterschied werden allerdings nur Poweruser bemerken, denn für die Nutzung im Alltag ist der Vierkerner gut gerüstet. Das System reagierte stets flüssig und leistete sich keine Aussetzer. Der Arbeitsspeicher liegt mit 1 GB ebenfalls im grünen Bereich.

