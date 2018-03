HTC S310 im Test Datenblatt

Auf PDA-Phones hat sich Windows Mobile längst etabliert. Jeder Netzbetreiber vertreibt gleich mehrere der per Touchscreen zu bedienenden HTC-Geräte unter eigener Marke. Die Windows-Mobile-Version für klassische Handys findet sich dagegen selten. Jetzt füllt HTC diese Lücke und verkauft seine Windows-Handys unter eigenem Namen.

Etwas kleines Display

Das S310 bringt ausgereifte Business-Funktionen ins hosentaschentaugliche Format. Ein größeres Display hätte dem Probanden dabei allerdings gutgetan, die Schriften fallen teils arg mickrig aus. Die Anzeige wirkt mit 176 x 220 Bildpunkten zudem etwas farbschwach. Doch dafür bietet das HTC dank der direkten Verwandtschaft mit Microsofts PC-Software einige ausgereifte Business-Talente: Bis auf die Notizfunktion bildet das S310 das komplette Microsoft Outlook ab. Dem Testgerät lag zwar keine Software bei, doch Active Sync, das den Datenabgleich steuert, gibt's als kostenlosen PC-Download, wobei die etwa 6 MB große Datei selbst mit einer ISDN-Verbindung noch in akezptabler Zeit im Kasten ist.

Outlook für unterwegs

Vor dem Synchronisieren über Bluetooth oder Mini-USB-Kabel empfiehlt es sich generell darauf zu achten, dass die Zeitzone im Handy richtig eingestellt ist (GMT +1 in Mitteleuropa), sonst kommt es schnell zu einem Durcheinander bei Terminen. Dann arbeiten Rechner und S310 aber flott und zuverlässig zusammen, auch Änderungen bei Kontaktdaten werden wechselseitig übernommen. Neben Kontakten inklusive der zugehörigen Notizen, Termine und Aufgaben synchronisiert das HTC auch E-Mails und sogar Lesezeichen für den Browser. So kann man bequem am Rechner handytaugliche Internet-Seiten suchen und mit einem Bookmark versehen. Nach dem Synchronisieren finden sich selbige Mini-Explorer, der auch HTML-Seiten anzeigt, wieder. Selbst liegengebliebene Mails lassen sich mit auf die Reise nehmen und via GPRS beantworten; UMTS beherrscht das HTC allerdings nicht.

