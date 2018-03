HTC Snap S521 im Test

Touchscreens sind en vogue - die Euphorie für die mit Fingern bedienbaren Großdisplays war nie größer. Doch es gibt nach wie vor Geräte ohne, wie die meisten Modelle von Blackberry oder das beliebte Nokia E71, dessen Nachfolger E72 schon in den Startlöchern steht.

In diese Riege gesellt sich nun der HTC Snap S521 für 349 Euro. Der erinnert in seiner Bauform an die Business-Geräte von RIM und Nokia: Ein Querformat-Display sitzt über einer feststehenden Qwertz-Tastatur.

Wer jetzt mutmaßt, die Asiaten würden einen reinen Nachahmer ins Rennen schicken, sollte einen Blick zurück in die Historie von HTC werfen: Mit dem S620 hatte das Unternehmen schon 2006 ein Gerät dieser Bauart am Start. Das wies sogar recht ähnliche Abmessungen auf; hier wie dort ermöglichte der Verzicht auf Schnickschnack eine kompakte und mit 12 Millimetern Bauhöhe auch sehr flache Bauart, ohne dass man auf den Komfort einer Schreibmaschinen-Tastatur verzichten müsste.

Bedienungskomfort ohne Touch

Letzterer ist beim Snap wirklich hoch - ein eingefleischter E71-Nutzer zeigte sich überrascht, wie nah die beiden Geräte in dieser Hinsicht beieinander liegen. Und auch wer befürchtet, das Handling des hier eingesetzten Windows Mobile könnte zu wünschen übriglassen, wo es doch schon auf Modellen mit Touchscreen vergleichsweise kritisch ist, kann beruhigt sein. Denn in vielen Details weicht der Windows Mobile Standard für reine Tastaturgeräte von der Touchscreen-Version ab. So gibt es hier eine Profilsteuerung, die den Namen verdient, und die 5-Wege-Navigation ist viel durchgängiger nutzbar.

© Peter Fenyvesi Detailliert: Der Home-Screen informiert ausgesprochen umfassend.

Auch die Befehlshierarchie macht einen durchdachteren Eindruck - häufig benutzte Funktionen sind deutlich schneller zu erreichen als die weniger regelmäßig gebrauchten. Das macht die Bedienung des Snap im täglichen Einsatz sehr angenehm; nur selten ist es nötig, etwas tiefer im System zu suchen. Zumal HTC auch selbst noch am Betriebssystem optimiert hat, etwa über die sogenannte Inner-Circle-Funktion, mit der etwa Nachrichten einer bestimmten, besonders wichtigen Personengruppe aus dem Wust der täglichen Mails herausgefiltert werden.

Bei allem Lob für die kompakten Abmessungen und die einfache Bedienbarkeit darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass das Display für komfortables Web-Surfen und bildlastige Anwendungen sehr klein ausfällt. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Business-Einsatz; Multimedia können andere besser.Die Optimierung auf den harten Geschäftsalltag drückt sich nicht zuletzt in den Messwerten aus: Das für mobile Datenverbindungen wichtige UMTS-Band und mehr noch die Akustik liegen auf hohem Niveau, nur die Sende- und Empfangsqualität im GSM-Band könnte besser sein. Die Ausdauer wiederum zeigt, dass auch in einem flachen Gehäuse ein potenter Akku stecken kann: Knapp sieben Stunden Praxiseinsatz und GSM-Gesprächszeiten zwischen neun und zehn Stunden sind nicht zu verachten. Das Fehlen eines großen Displays, einer hochauflösenden Kamera oder eines üppig ausgebauten Speichers wird Business-Anwendern dagegen kaum auffallen.

Gut dank hoher Spezialisierung

Wer also ein Windows-Mobile-Gerät für den reinen Arbeitseinsatz sucht, liegt beim HTC Snap S521 goldrichtig - und erspart sich den Ballast typischer Touchscreen-Geräte.

