HTC U11 + (Plus) und HTC U11 Life im ersten Test HTC U11 + (Plus), Fazit und technische Daten

© HTC HTC hat mit dem U11 Life (links) und dem U11 + (rechts) zwei neue Smartphones vorgestellt.

Das HTC U11 Life soll ab Anfang November in der Standardkonfiguration mit 32 GB internen Speicher und 3 GB RAM für 349 Euro in den Handel gehen. Eine Premium-Variante mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM wird nur über die Website von HTC für 379 Euro erhältlich sein. Das 5,2-Zoll-Smartphone bietet technisch eine typische Mittelklasse-Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Während sich über die Kamera zum aktuellen Zeitpunkt nur wenig sagen lässt, kann man bereits feststellen, dass das Gerät im Audiobereich mehr zu bieten hat als vergleichbare Modelle.



HTC legt die vom U11 bekannten hochwertigen in-Ear-Kopfhöhrer in den Lieferkarton, die wie das teure Schwestermodell aktive Geräuschunterdrückung beherrschen. Zudem ist der Rahmen druckempfindlich, sodass man Apps oder bestimmte Aktionen starten kann, indem man das Gerät in der Hand zusammendrückt.

Auch der Prozessor klingt vielversprechend: HTC setzt auf den neuen Mittelklasse-SoC Snapdragon 630 von Qualcomm, der, wenn er die Linie seines Vorgängers fortsetzt, auf ganzer Linie überzeugen dürfte. Denn der Snapdragon 625 war außerordentlich effizient und bot gleichzeitig ausreichend Leistung, daher wurde er 2016 in zahlreichen Smartphones verbaut.

HTC U11 Life mit Android 8 Oreo

Als Betriebssystem ist die neueste Android-Version Oreo installiert, und zwar in einer in Deutschland bisher nicht bekannten Variante: Das U11 Life gehört zu Googles Android-One-Programm, das einen guten Software-Support auch für günstige Smartphones garantiert. Die Hersteller müssen eine native Android-Version installieren und sich verpflichten, Versionsupdates für 2 Jahre und Sicherheitsupdates für 3 Jahre auszuliefern. Das U11 Life läuft also mit einer besonders schlanken Android-Version und genießt den gleichen Software-Support wie die teuren Pixel-Smartphones von Google. In der Mittelklasse gibt es kaum Modelle, die da mithalten können.

© HTC Die Farbe Brilliant Black des HTC U11 Life hat einen Grünton.

Weniger überzeugt hat uns dagegen die Haptik. HTC setzt auf die gleiche Designsprache wie beim großen Schwestermodell, doch während das HTC U11 in einem Korpus aus Glas steckt, das in einem aufwendigen Verfahren gebogen und eingefärbt wurde, muss beim Life ein Material reichen, das HTC Acrylglas nennt. Doch spätestens wenn man das Gerät in die Hand nimmt, wird klar, um was es sich eigentlich handelt: Kunststoff. Mit seinen 142 Gramm liegt das U11 Life nicht nur besonders leicht, sondern auch ziemlich billig in der Hand. Dass das Gehäuse nach IP67 gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt ist, ist da nur ein schwacher Trost.



