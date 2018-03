Huawei Ascend P7 mini im ersten Test

© Hersteller Huawei Ascend P7 mini

Huawei Ascend P7 mini: Erster Eindruck

Optik und Design des Ascend P7 mini erinnern stark an Huaweis Top-Modell Ascend P6. Der Unterschied: Anders als das Flaggschiff P6, steckt das neu auf dem MWC in Barcelona vorgestellte Ascend P7 mini nicht in einem hochwertigem Alu-, sondern in einem eher drittklassig wirkenden Kunststoffgehäuse.

Seine Verarbeitung geht größtenteils in Ordnung, grobe Schnitzer sehen wir keine. Plastik bleibt aber nun mal Plastik, was in dieser Preisklasse aber auch absolut normal ist. Weiterer Unterschied: Die Gehäuserückseite ist abnehmbar. Darunter liegt der mit 2000 mAh solide dimensionierte Akku.

Was die Handhabung angeht kann das Ascend P7 mini punkten. Dank des 4,5 Zoll großen Bildschirms liegt das Telefon mit 130 x 65 Millimetern gut in der Hand und lässt sich wunderbar einhändig bedienen. Die Display-Auflösung von 540 x 960 Pixel ist ausreichend, die dargestellten Inhalte kommen gut und kontrastreich zur Geltung.

MWC 2014: Huawei Mediapad X1 und M1 vorgestellt

Der Touchscreen reagiert unverzüglich auf Eingaben, auch schnelle Scroll- und Multitouch-Gesten setzt er stets sicher um - ein wichtiger Punkt, den vor allem Geräte aus der Mittelklasse nicht immer erfüllen. Huawei hat Touchscreen und Vierkern-CPU (1,2 Gigahertz) offensichtlich gut aufeinander abgestimmt, die Performance geht absolut in Ordnung.

Dass Huawei in dieser Preisklasse LTE verbaut, ist löblich. Über die Qualität der rückseitig verbauten 8-Megapixel-Kamera können wir derzeit keine Aussage treffen; sobald die Seriengeräte verfügbar sind (laut Huawei ab April), wissen wir mehr.

Der Preisklasse angemessen ist auch der interne Speicher: 8 GB ROM hat Huawei verbaut, davon sind circa 5 GB verfügbar. Ein Speicherkarten-Slot für Micro-SD-Karten ist an Bord.

Android war beim Vorseriengerät noch in Version 4.2 installiert, darüber liegt die Huawei Emotion UI. Zum Marktstart soll das P7 mini mit Android 4.3 ausgeliefert werden. Das Bedienkonzept von Emotion UI ist an Stock Android angelehnt, unterscheidet sich aber stärker als andere Android-Oberflächen vom Original. Die Strukturen sind reduziert und an vielen Stellen stark vereinfacht, einen App-Drawer beispielsweise gibt es beim Ascend P7 mini überhaupt nicht.

Das ist nur konsequent: Passend zur Preisklasse richtet sich auch die Benutzeroberfläche an Nutzer mit einfacheren Ansprüchen.

Huawei Ascend P7 mini: Ausstattung

Huawei Ascend P7 mini: Bedienung

Huawei Ascend P7 mini: Kaufen oder Warten?

Das Ascend P7 mini ist kein Überflieger. Hier wird glücklich, wer nicht viel Geld für ein Android-Phone ausgeben, aber dennoch gute Qualität und gute Ausstattung haben möchte. Zusammengefasst: Performance und Display sind gut, die Haptik solide.

Obendrein gibt's noch LTE und einen erweiterbaren Speicher - das ist eine gute Basis für einfache Ansprüche und/oder den Einstieg in die smarte Mobilfunk-Welt.

Technische Daten

Maße: 130 x 65 x 7,5 mm

Gewicht: 115 g

Display: 4,5-Zoll, Auflösung: 960 x 540 Pixel

Prozessor: 1,2 GHz Quad-Core

Speicher: 8 GB, per MicroSD-Karte erweiterbar

Kamera: 8 Megapixel, Front-Kamera: 5 Megapixel

Akku: 2000 mAh

Farben: Weiß und Schwarz

Betriebssystem: Android 4.3

Marktstart in Deutschland: April 2014

Preis: 249 Euro

Huawei Ascend P7 mini

Hersteller Huawei Preis 249.00 €

