Das Huawei Ascend P7 sieht ein bisschen wie ein plattgewalztes iPhone aus und auch an anderer Stelle diente Apple als Vorbild. Das Ergebnis nach dem Test: Das P7 ist ein hochwertiges Smartphone zum attraktiven Preis, das ganz viel richtig macht.

Huawei Ascend P7 im Test

© Huawei Huawei P7

Jetzt kaufen Pro hervorragende Verarbeitung

hervorragende Verarbeitung starke Kamera

starke Kamera sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis Contra Prozessor gehört nicht in die Topliga

Prozessor gehört nicht in die Topliga Akku nicht wechselbar 83,2%

Obwohl sein Display 5 Zoll misst, schmiegt sich das P7 sehr angenehm in die Hand. Das liegt zum einen daran, dass es mit nur 6,5 Millimetern deutlich flacher als die meisten Smartphone-Boliden ist. Ein weiterer Grund ist das außerordentlich niedrige Gewicht von 125 Gramm: Das Ascend P7 ist tatsächlich so leicht, dass man beim Gehen gar nicht spürt, dass man es in der Hosentasche trägt.

Die Basiszutaten für das Gehäuse sind ebenfalls vielversprechend: Vorder- und Rückseite des Ascend P7 werden von Gorilla Glas geschützt, ein Aluminiumrahmen im iPhone-Stil hält die beiden Glasplatten zusammen. Er beherbergt auf der rechten Seite eine Einschalttaste, die mit ihrer kreisrunden Metalloptik an die Sony-Flaggschiffe der Xperia-Serie erinnert. Gewisse Ähnlichkeiten zu namhaften Herstellern sind also unübersehbar, aber trotzdem wäre es unfair, das P7 darauf zu reduzieren.

Bildergalerie Galerie Huawei-Topmodell Huawei Ascend P7 Wir stellen das 6,5 Millimeter dünne Ascend P7 vor.

Huawei setzt beim Ascend P7 durchaus eigene Akzente, der sanfte Bogen etwa, mit dem das Gehäuse unten abschließt, zeichnete bereits den Vorgänger Ascend P6 aus. Der Nachfolger ist nicht nur optisch und haptisch ein Leckerbissen, auch die Verarbeitung ist top: Die zwei Schlitze für Micro-SIM- und Micro-SD-Karten sind passgenau in die rechte Seite des Rahmens eingearbeitet, die direkt darüber positionierte Lautstärkewippe bietet perfekt abgestimmte Druckpunkte.

Weniger Premium ist allerdings das einfache Stereo-Headset, das Huawei in den Karton legt; das sollten audiophile Nutzer ganz schnell gegen vernünftige Kopfhörer austauschen.

