Huawei MediaPad im Test Datenblatt Wertung

© Hersteller Huawei MediaPad: Update auf Android 4

Jetzt kaufen Pro schnelle Reaktion auf Eingaben Contra spiegelndes Display 56,0%

Wer das MediaPad das erste Mal in die Hand nimmt, kommt nicht umhin, beeindruckt zu sein. Die Verarbeitung des hübschen Unibody-Aluminiumgehäuses muss den Vergleich mit dem iPad 2 oder HTC Flyer nicht scheuen. Dabei ist das MediaPad mit 399 Euro für ein Tablet sogar vergleichsweise günstig. Allerdings ist das Display mit 7 Zoll kleiner als üblich. Es überzeugt in schwach ausgeleuchteten Räumen durchaus, verliert bei stärkerem Lichteinfall jedoch spürbar an Kontrast und spiegelt stark. In Sachen Auflösung bietet der Screen für die Größe überdurchschnittliche 1280 x 800 Pixel.

Als Musikspieler macht das MediaPad an hochwertigen Kopfhörern eine gute Figur. Für den denkbaren Einsatz als Navi sind die eingebauten Lautsprecher in unruhiger Umgebung aber etwas leise. Bei der Ausdauer im typischen Alltagsbetrieb liegt das Huawei im Mittelfeld der bisher getesteten Tablets: Fünfeinhalb Stunden Stehvermögen sind für viele Nutzungsszenarien sicher mehr als genug.

© connect Display-Kontrastdiagramm

Im praktischen Einsatz reagierte das Android-3.2-Tablet erfreulich schnell auf Eingaben. Beim System fällt allenfalls der Datenspeicher mit rund 5 Gigabyte etwas knapp aus, doch der lässt sich durch einen unter einer Kunstoffabdeckung sitzenden Micro-SD-Kartenslotleicht und preiswert aufrüsten. Komplettausstattung bietet das MediaPad dort, wo keine einfache Erweiterung möglich ist. An Funkstandards unterstützt das Tablet HSPA mit hoher Geschwindigkeit, Displayinhalte gibt es auf Wunsch per Micro-HDMI an größere Geräte aus.

So ist das preiswerte Huawei für alle eine Empfehlung, die ein handliches, hochwertiges 7-Zoll- Tablet suchen, dass weder für den Einsatz in praller Sonne gedacht ist noch den ganzen Tag durchhalten muss.

