Huawei Nova Plus im Test

EUR 359,00

Huawei gibt mächtig Gas auf dem Smartphone-Markt: Nach Erfolgen mit den P9-Modellen haben die Chinesen mit dem Mate 9 den ganz großen Wurf gelandet und sich den ersten Platz in der Bestenliste gesichert. Doch nicht nur im High-End-Bereich hat Huawei einiges zu bieten, auch die Mittelklasse will man mit der neuen Nova-Serie aufmischen.

Edle Ware mit kleinem Schönheitsfehler?

Das größere Smartphone der Serie, das 5,5-Zoll-Modell Nova Plus für 429 Euro, macht haptisch jedenfalls eine ausgezeich­nete Figur: Das edle Metallgehäuse mit sanft gerundeten Rändern wirkt enorm wertig. Das nahezu perfekte Bild trübt jedoch ein Manko: Die Glasabdeckung auf der Front fällt etwas zu dünn aus. Die Folge: Bei erhöhtem Druck erscheinen unschöne Moirés auf dem Display – das sollte in dieser Klasse nicht passieren.

Apropos Display: Angesichts der Größe, des Preises und der Positionierung des Nova Plus hätten wir schon mehr als Full-HD-Auflösung erwartet. Davon abgesehen kann die Anzeige jedoch überzeugen. Die Darstellung gefällt, hält aber Respektabstand zu den Besten in dieser Disziplin. Dafür bietet das 5,5 Zoll große IPS-Display eine enorme Strahlkraft von 491 cd/m2 und bleibt damit auch im Sonnenlicht gut ablesbar.

Ausstattung und Kamera überzeugen​

Für den Antrieb sorgt die potente Mittelklasseplattform Qualcomm Snapdragon 625 mit acht maximal 2 GHz schnellen Kernen, 3 GB Arbeits- und knapp 22 GB freiem Nutzerspeicher. Dieser lässt sich über eine Micro-SD-Karte erweitern, die einen Platz im Hybridslot des Nova Plus findet; alternativ kann man hier eine zweite SIM-Karte einstecken. Bei den Verbindungsstandards lässt das Phablet lediglich schnelles ac-WLAN vermissen, bietet dafür aber einen modernen und schnellen USB-C-Anschluss.​



© Screenshot WEKA / connect Im Standby lassen sich über einen Wisch nach oben einige Funktionen wie Rechner und Lampe anwählen. Die gute Kamera des Nova Plus bietet verschiedene Modi. Bei „Professionell“ kann der Nutzer Hand anlegen.

Einen richtig guten Eindruck hat auch die 16-Megapixel-Kamera hinterlassen. Sie ist mit einem schnellen Autofokus, doppeltem Fotolicht mit unter­schiedlicher Farbtemperatur für natürliche Bildnuancen und einem optischen Bildstabilisator gegen verwackelte Aufnahmen ausgestattet. Dazu gesellen sich diverse Modi wie „HDR“, „Super-Nacht“, „Panorama“ und „Professionell“. Bei Letzterem kann der versierte Nutzer sämtliche Einstellungen wie Belichtung oder Verschlusszeit manuell vornehmen. Die Bildqualität des Nova Plus konnte sowohl in heller als auch in dunkler Umgebung mit natürlichen Farben und wenig Rauschen überzeugen. Dies gilt auch für die 8-Megapixel-Kamera auf der Front, die dank „Beauty“-Modus Hautunreinheiten auf dem Selfie geschickt kaschieren kann. Videos zeichnet die Hauptkamera übrigens mit bis zu 4K-Auflösung auf.​

Die Bedienung des Nova Plus gelingt über die EMUI-4.1-Oberfläche problemlos: Huawei verzichtet auf ein Hauptmenü, sämtliche Apps und Funktionen liegen auf den Startscreen-Ebenen und lassen sich in Ordnern sortieren.​



Keine Schwächen im Labor​

Als wahrer Musterschüler entpuppte sich das Nova Plus im Labor. Das Phablet reizt seinen 3340-mAh-Akku perfekt aus und hält neun Stunden mit aktiviertem Display durch. Auch die Gesprächs­zeiten sind mit 30 Stunden im GSM- und 8:10 Stunden UMTS-Netz mehr als üppig. Die Sende- und Empfangseigen­schaften erwiesen sich als sehr gut, die Akustik als ordentlich​.

Am Ende geht das Nova Plus mit 441 Punkten und einem „Sehr gut“ auf Tuchfühlung zu Samsungs Galaxy-S7-Modellen​ und überflügelt knapp das P9 Plus​ aus eigenem Haus.​



