Mit iBooks bietet Apple einen eigenen E-Reader für iOS an, der auf diesem Betriebssystem Maßstäbe setzt - so wie Google mit Google Play Books für Android. Die Features zur Anpassung an die eigenen Lesegewohnheiten sind ebenso umfassend wie die Bibliotheksverwaltung.

Ebenfalls integriert sind umfangreiche Suchfunktionen in Web und Wikipedia, Wörterbücher in mehreren Sprachen und Verknüpfungen mit den wichtigsten Social-Media-Kanälen. iBooks ist übrigens die einzige App im Test, bei der dieSeitenzahlen dynamisch je nach Textdarstellung angepasst werden.

Apple iBooks

Version: 3.2 (iOS)

Betriebssystem: iOS

Preis: kostenlos

Download-Link: iTunes

Testurteil (max. 100 Punkte)

iOS: 77 Punkte (gut, Testsieger)

Intuitive Benutzerführung, stimmiges Design

Bei der Synchronisation verschiedener Geräte werden auch Notizen und Lesezeichen übernommen; darüber hinaus ist eine Einbettung und Verwaltung shopfremderE-Books möglich und über iTunes auch besonders einfach. Bei iBooks erworbene Bücher können problemlos auf anderen EPUB-fähigen Readern gelesen werden.

Google Play Books im Test

iBooks ist zwar simpel, aber insgesamt sehr ansprechend und durchweg stimmig gestaltet - allerdings scheint das neue Design auf iOS 7 nicht allen bisherigen iBooks-Nutzern zu gefallen, die Bewertungen im App Store fallen hier eher negativ aus. Die Benutzerführung ist jedoch weiterhin intuitiv und die Icons sind selbsterklärend.

Der In-App-Shop ist mit seinen umfangreichen Shop-Funktionen einfach zu bedienen und bietet mehr als anderthalb Millionen Bücher, darunter auch sehr viele kostenlose E-Books.

