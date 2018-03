Im Test: Bügel-Kopfhörer AiAiAi Track Datenblatt

© Archiv AiAiAi Track

Die Dänen sind für ihr sachliches Design bekannt - man denke nur an Marken wie B&O, NAD oder Dynaudio, die immer wieder richtungweisende Trends setzen. Wie die obigen ist auch die Firma AiAiAi in Dänemark ansässig - und sorgte mit dem optisch extravaganten Kopfhörer namens Track in der Redaktion für Begeisterung.

Anzeige

© Archiv Der AiAiAi Track ist in vielen Farbvarianten zu haben -

Bei ihrem Mobil-Kopfhörer, bestehend aus einem Metall-Bügel und zwei Schokotaler-großen und auch nicht viel dickeren, mit Schaumstoff gepolsterten Treibermuscheln, fühlt man sich gleich an die Ära der ersten Walkmans erinnert. Flott geriet auch die Farbgebung.

Und die Möglichkeit, den Hörer durch das Ersetzen der Scharniere individuell zu gestalten, ist ein Gimmick, der selbst Tester, die schon vieles gesehen haben, amüsiert. Dabei ist der minimalistisch gehaltene Hörer auch technisch auf dem neuesten Stand - so bringt er auch eine Freisprechfunktion für Handys mit.

© Archiv - und dank eines Baukastensystems optisch individuell anpassbar.

Hörtest

Beim Klangcheck sorgte der AiAIAI Track für eine Überraschung. Kraftvoll und dynamisch, mit einer Basswiedergabe, die deutlich teureren und größeren Modellen gut zu Gesicht stünde, legte der Track los. Und nicht nur die unteren Oktaven, auch die Mitten und Höhen bildete der AiAiAi stimmig und kraftvoll ab.

Die Stimmen klangen präsent und klar, die Percussion fein metallisch. Einzig bei Großorchestern verlor der AiAiAi die Kontrolle, spielte etwas durcheinander und kam so nicht an dem Klassenprimus AKG K420 (12/09, 70 Punkte) vorbei.

AiAiAi Track

Hersteller AiAiAi Preis 50.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema On-Ear-Kopfhörer Panasonic RP-HD10 im Test Der Panasonic RP-HD10 glänzt mit hohem Tragekomfort und Hightech-Treibern. Wie die sich auf den Klang des On-Ear-Kopfhörers auswirken, zeigt der Test.

On-Ear-Kopfhörer Philips Fidelio X2 im Test Philips spendiert seinem ersten Kopfhörer Fidelio X1 einen Nachfolger. Audio hat den offen konstruierten On-Ear-Kopfhörer Philips Fidelio X2 getestet.… On-Ear-Kopfhörer Grado SR325e im Test Die große Ohrkapsel des Grado SR325e soll Resonanzen verhindern. Wie klingt der offene Kopfhörer im Test?

Noise-Cancelling-Kopfhörer Sennheiser Momentum Wireless im Test Sennheiser erweitert die Momentum-Reihe um einen Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling. Wir haben den Sennheiser Momentum Wireless getestet. Kopfhörer Sennheiser HD 630VB im Test Sennheisers HD 630 zeigt im Test den Fokus und die Neutralität eines Studiomonitors, lässt dem Musikhörer aber freie Wahl beim Basspegel.