Im Test: Canton Chrono 508.2 Datenblatt

© Archiv CAnton Chrono 508.2

Jetzt kaufen EUR 549,00 Pro ausgewogene und stimmige Box

ausgewogene und stimmige Box volles Volumen

volles Volumen knackiger Bass Contra könnte etwas dynamischer spielen Hervorragend

Anzeige

Es gab mal eine Zeit, in der Metallkalotten einen schlechten Ruf hatten: Einige etwas voreilige Zeitgenossen schlossen direkt vom Material auf den Klang und pflegten Vorurteile über "metallischen Klang". Die Erkenntnis, dass Metallkalotten aber auch besonders sanft klingen, wenn man ihnen die gefürchteten Eigenresonanzen und Interferenzen abgewöhnt, setzt sich langsam durch.

© MPS Die Bi-Wiring-Klemmen verbindet Canton mit vergoldeten, massiven Brücken, um Kontaktprobleme auszuschließen. Das Bassreflexohr arbeitet auf einen definierten Luftspalt

Einer der Pioniere dabei war Canton: Hier setzte man schon vor Jahren auf eine Ausstattung der High-End-Boxen mit Alu-Membranen; lediglich die preiswerte GLE-Serie muss heute mit Gewebekalotten Vorlieb nehmen.

Praxis: Lautsprecher richtig aufstellen

Eine Stufe höher ist die Chrono-Serie positioniert, die jetzt in überarbeiteter ".2"-Fassung vorliegt und somit den Einstieg in die "Voll-Metall"-Welt bei Canton darstellt. Die drei Konus-Töner arbeiten dabei mit tiefgezogenen Aluminium-Schalen, die durch eine spezielle Formgebung und eine verklebte Staubschutzkalotte gegen Verwindungen und Partialschwingungen resistent gemacht wurden.

© Archiv Die Canton verlangt nicht nach viel Leistung, wohl aber nach Stabilität vom Amp. Röhren reagieren auf ihren Impedanzverlauf oft mit Verfärbungen und Klirr im Bass, hier ist Vorsicht geboten. Ausgesprochen gut harmonierte die Canton mit kleinen, stabilen Transistoren oder audiophil angehauchten Schaltverstärkern wie dem T+A Music Receiver.

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die drei kaum, doch die völlig verschiedenen Wege in Sachen Antrieb und Aufhängung weisen einen als reinen Mitteltöner und zwei als reine Bass-Spezialisten aus. Mithin ist die Chrono 508.2 ein klassisches 3-Wege-Konzept mit eher großem Mitteltöner. Die 25mm-Alu-Mangan-Kalotte mit sehr sanft eingreifender Schallführung zeigt ebenso die Liebe zum Herstellungsdetail wie das untenliegende Bassreflexrohr nebst Bodenplatte und glänzenden Alu-Füßen sowie die sauber eingelassenen Zierringe um die Töner.

© AUDIO Ungefähr auf den Hörer richten, Hörabstände zwischen 2,5-3 Meter sind ideal. Wandnah etwas viel Kick, aber noch ausgewogen.

Hörtest

Als Maßstab in der 1000 Euro-Klasse steht die ungemein audiophile KEF Q500. Die zeigte im ersten Durchgang eine erstaunliche Verwandtschaft mit der Canton Chrono 508.2: Beide gaben sich bei Schönbergs Liedern audiophil-stimmig und überzeugten mit unaufgeregt durchgezeichneten, wahrhaft realistischen Klangbildern. Die KEF konnte dabei etwas mehr Raumwirkung und Live-Feeling erzeugen, die Canton bot das zwar nüchterne, aber dafür sattere und dynamischere Klangbild.

© AUDIO Tief, ausgewogen mit leichter Oberbassbetonung. Hoher Kennschalldruck, aber recht niederohmig (3 Ohm)

Mit ihrer selbstverständlichen Neutralität wusste sie besonders Klassik- und Jazzhörer zu begeistern, doch auch die von ihr herausgearbeiteten rhythmischen Feinheiten in Steve Vais "The Audience Is Listening" und die homogene und ganzheitliche Tonalität gaben Anlass zu Applaus.

Ihr konturierter und erstaunlich tiefer Bass überzeugte auch bei tieftonstarken Aufnahmen wie Jeff Becks "You Had It Coming", doch obwohl ihr Mittelhochtonbereich Sauberkeit und Übersicht bewahrte, ging ihr bei höheren Lautstärken etwas der dynamische Tiefton-Kraftstoff aus. Keine ideale Wahl also für Rocker und Techno-Kids, aber für kultivierte Hörer eine Box für alle Fälle.

Canton Chrono 508-2

Hersteller Canton Preis 1200.00 € Wertung 81.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Standboxen Canton GLE 490.2 im Test 100,0% Die Canton GLE 490.2 (800 Euro pro Paar) begeisterte mit ihrer Dynamik, Ausgewogenheit und Abildungsgenauigkeit die in…

Testbericht Standlautsprecher Canton Reference 5.2 DC Die Reference 5.2 DC von Canton ist eine mittelgroße Edelstandbox mit modernsten High-Tech-Chassis und Hochpassfilter im Tiefbass. Sie klingt herrlich… Testbericht Canton Chrono SL 590.2 DC Im Test: Canton Chrono SL 590.2 DC - eine preiswerte, gediegen gestaltete Dreiwegebox mit Lackgehäuse und runderneuerten Chassis, die besonders starke…

Standbox Canton Chrono SLS 790 DC im Test Canton lanciert eine neue Boxenserie, die technisch und klanglich an die noble Vento-Reihe angelehnt ist - aber deutlich weniger kostet. Dem Topmodell… Standbox Canton Ergo 690 DC im Test Seit mehr als 30 Jahren gibt es bei Canton hochwertige Boxen, die auf den Namen Ergo hören. Das zeitlos-gefällige Design hat sich seither nur wenig…