Im Test: iPod-Dock Harman Kardon Go + Play Micro

Der Harman Kardon Go + Play Micro (300 Euro) ist eine iPod-Dockingstation in Form eines modernen Ghettoblasters.

© Archiv In seiner schrägen Halterung ruht der iPod beim Harman sehr sicher, allerdings wird dadurch der Blick auf das Display erschwert.

Der iPod ist ein Nomadenwesen, geboren, um an jedem Ort der Welt Musik wiederzugeben. Auf einem Dock aber ist er im wahrsten Sinne des Wortes gebunden. Harman Kardon hat ein Einsehen und unterstützt den Freiheitsdrang des Portis und seiner Besitzer mit einer tragbaren und wahlweise von Batterie-Akkus oder Steckdosen-Strom gespeisten Dockingstation. Der passende Name: Go + Play Micro.

So ganz micro sind die Ausmaße des modernen Ghettoblasters aber nicht. Immerhin passen zwei Breitbänder und ein nach unten abstrahlender Woofer in das runde Gehäuse mit dem praktischen Tragebügel aus Stahl. Als Tischradio macht es eine gute Figur, mit einer etwas spröden, aber durchaus harmonischen Abstimmung. Einzig der leicht metallische Unterton im akustischen Gitarrenspiel von Sufjan Stevens missfiel den Testern. Übertrieben laut sollte man es nicht hören. Bevor es aber zu gröberen Verzerrungen kommt, schaltet die Elektronik ohnehin lieber ab.

Im schwarzen Kunststoffschlitten gebettet, haben iPod oder iPhone guten Halt, selbst wenn man das rund vier Kilo schwere Gerät mit sich herum tragen möchte. Durch die Schräglage ist zwar der Zugang zum Touchscreen hervorragend, aber - zumindest sitzend - kann man dann darauf nicht mehr viel erkennen.

Die Fernbedienung gibt die wichtigsten Befehle an den Player weiter: Skip, Play, nächster oder vorheriger Track und jeweils einen Schritt im Musik-Menü vorwärts oder rückwärts; dazu Scrollen durch Alben, Interpreten oder Playlisten. Auch Podcasts lassen sich anwählen; dazugehörige Videobilder gibt der Harman an einen per Composite-Kabel angeschlossenen Fernseher aus.

Messlabor

Im Frequenzgang rechts deutlich zu erkennen: Der Bass geht nicht besonders laut, die Senke um 150 Hertz, um 2,5 kHertz eine prägnantere Spitze. Genau in dieser Frequenz schwingt das Go + Play auch nach. Die Klirramplitudenmessungen belegt bei hohen Pegeln (85 dB) eine Kompression schon ab 500 Hertz.

Harman / Kardon Go + Play Micro

Hersteller Harman / Kardon Preis 300.00 € Wertung 70.0 Punkte Testverfahren 1.0

