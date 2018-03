Neben der Musik von iPod und iPhone, spielt die Teac SR-80i Dockingstation (200 Euro) auch MP3- und WMA-Dateien von USB-Sticks ab, kann Radio empfangen und gibt Videos von dem Apple-Player an die TV-Geräte weiter.

Im Test: iPod-Dock Teac SR-80i

© Teac Teac SR-80i

Obwohl die ungewöhnlich geformte SR-80i die günstigste und optisch auch kleinste Dockingstation im Testfeld ist - sie ist beileibe nicht die unbegabteste. Unter der wahlweise roten, schwarzen oder grauen Stoffbespannung mit verspiegelter Kunststoffabdeckung steckt eine ganze Menge gut überlegter Technik.

Zum einen wäre da die Funktions- und Anschlussvielfalt zu nennen. Neben den - natürlich komplett digital - andockenden iPods und iPhones vermag das Teac MP3- und WMA-Dateien von USB-Sticks abzuspielen, FM und AM-Radio zu empfangen (per mitgelieferten Strippen und Antennen verkabelt) und eventuelle Videoinhalte auf dem Apple-Player per Composite-Kabel (ebenfalls enthalten) an den Fernseher auszugeben.

Außerdem kann das SR-80i den Tag nicht nur akustisch verschönern, sondern ihn auch elegant per Weckfunktion einläuten - mit Klängen aus dem Radio, vom USB-Stick oder aus dem iPod. Auf seinem zweizeiligen Display offenbart es stets alle nötigen Informationen zur gerade genutzten Quelle - oder gibt Auskunft darüber, dass das eingesteckte iPhone gerade nicht spielt, aber aufgeladen wird.

© AUDIO

Auch klanglich ist das Teac durchdacht konzipiert. Natürlich vermag es angesichts seiner reduzierten Ausmaße keine Basssalven abzufeuern. Es hält sich vernünftigerweise im Tiefbass vornehm zurück, um mit ein wenig Oberbass ein kleines Fundament zu errichten. Darauf setzt es ein klangliches Fachwerkhäuschen mit hübschen, natürlich wirkenden Mitten und fein modulierten, nicht zu spitz zulaufenden Höhen. Laute Pegel sind naturgemäß seine Sache nicht, aber als Idealbesetzung für den Nachttisch hat es das auch nicht nötig.

Messlabor

© Teac Per iPod-App lässt sich der Philips klanglich individuell trimmen.

In der Frequenzgangmessung ist der Oberbassbuckel des Teac SR-80i zu erkennen, dann eine Senke um 450 Hertz. Der weitere Verlauf ist leicht wellig, mit leichten Ausschlägen bei seitlicher Hörposition, was am Mitschwingen des Gehäuses liegen könnte. Die Klirramplitudenmessung bescheinigt zwar keine extreme Pegelfestigkeit, aber ein gutes Klirrverhalten.

Teac SR-80i

Hersteller Teac Preis 200.00 € Wertung 70.0 Punkte Testverfahren 1.0

