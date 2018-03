AKG K 450 im Test Datenblatt

Pro edles Design Contra schwacher Sound

Die Traditionsmarke AKG schickt mit dem K450 einen klassischen Klapphörer ins Rennen. Im Vergleich zum kleinen Bruder K420 (AUDIO 6/2010), der klanglich für Furore sorgte, kommt der große Bruder deutlich gediegener und wertiger daher.

Die dickeren Kunstleder-Ohrpolster und das einseitig geführte und gesteckte Kabel, aus dem Profilager des Hauses bekannt, machen ihm jedoch regelrecht zum Eyecatcher und zu einem gern gesehenen Accessoire.

Hörtest

Der AKG K 450 musste erst seinen kleinen Bruder, den K 420 in die Schranken weisen. Der 450er spielte druckvoller und dynamischer, mit breiterer Bühnenabbildung, vernachlässigte dabei aber die Stimmwiedergabe und konnte die Brillanz in den Höhen nicht so darstellen wie der kleine Bruder.

AKG K 450

Hersteller AKG Preis 90.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

