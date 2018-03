Im Test: Sennheiser HD 220 by Originals Datenblatt

© Archiv Sennheiser HD 220 by Originals

Pro entspannter Sound Contra Kopfhörer sehr groß

Mit den in Kooperation mit Adidas aufgelegten "By Originals"-Modellen will sich Sennheiser ein großes Stück vom Kuchen abschneiden. Die Idee wurde jedoch nicht so konsequent wie bei Philips/O'Neill verfolgt - ist doch der Sennheiser HD 220 by Originals nur ein umgestylter HD218, der das Blau der Marke mit den drei Streifen trägt.

Obwohl der HD 220 Aktivität assoziiert, ist er bei sportlichen Aktivitäten kaum zu gebrauchen: Der bequeme, jedoch etwas zu lockere Sitz des Hörers ist eher für Menschen gedacht, die sich gerne pseudosportlich anziehen und ein passendes Accessoire benötigen als für echte Sportler.

Hörtest

© Archiv Auch die mitgelieferte Transporttasche ist mit den Adidas-Markenzeichen, den drei Streifen verziert.

Sennheiser HD220 by Originals ist, um der Optik wegen bei Sport zu bleiben, kein Sprinter denn eher ein Langstreckenläufer. Im positiven Sinn unauffällig, ausgewogen und feinauflösend, lud er zu langen, entspannten Hörsessions ein.

Sennheiser HD 220 by Originals

Hersteller Sennheiser Preis 55.00 € Wertung 62.0 Punkte Testverfahren 1.0

