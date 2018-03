Im Test: Sport-Kopfhörer Philips O'Neill the Stretch

Der Philips O'Neill The Stretch (100 Euro) ist ein Sportler durch und durch. Sein dynamischer, kraftvoller Klang und außerordentlich stabile Verarbeitung können restlos überzeugen.

© Archiv Philips O'Neill the Stretch

Pro Tragekomfort

Tragekomfort kraftvoller Sound Contra

Voll im Trend liegen Philips und O'Neill mit dem "The Stretch".So machen doch die Holländer aus dem aktuellen Bewegungsdrang der Gesellschaft eine Tugend und bringen eine neue Serie von Sportkopfhörern auf den Markt.

So ist beim "The Stretch", wie der größte Hörer aus der Kooperation mit dem Sportartikler O'Neill heißt, der Name fürwahr Programm: Der Hörer lässt sich extrem verbiegen und verdrehen, ohne je Schaden zu nehmen.

Das Kopfband ist mit strapazierfähigem Neopren bezogen und leicht zu pflegen. Und der feste, aber nie störende Druck und die weichen Polster machen ihn auch bei einem Ski- oder Fahrradausflug zu einem angenehmen Begleiter.

Hörtest

Im Klangtest legte der The Stretch von Philips/O'Neill wie ein Sprinter los - dynamisch, kraftvoll, mit sattem, wenn auch etwas ungestümem Bass. Auch die Mitten und Höhenwiedergabe meisterte der sportliche Holländer außerordentlich gut.

© Archiv Um den Hörer bei Outdooraktivitäten nicht unabsichtlich zu beschädigen, besitzt das Kabel beim Philips eine Zugentlastung.

Philips O'Neill the Stretch

Hersteller Philips Preis 100.00 € Wertung 68.0 Punkte Testverfahren 1.0

