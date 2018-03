Im Test: Standbox Monitor Audio Gold GX 200

© Archiv Monitor Audio Gold GX 200

Mit der Spitzenserie, der Platinum, wandte sich die englische Traditionsmarke Monitor Audio bereits von der Kalotte ab und setzt auf Bändchen-Hochtöner.

Dieses technologische Schmankerl ziert nun auch die neue Gold Serie, wobei "Bändchen" hier wörtlich zu nehmen ist: Der Hochtöner besteht aus einer hauchdünnen Aluminiumfolie in einem starken Magnetfeld, die komplett vom Signal durchflossen wird. Bei der GX 200, dem kleineren der beiden Standboxenmodelle, übernimmt darunter ein 10-Zentimeter-Konus, der als reiner Mitteltöner fungiert.

© AUDIO Ungefähr auf den Hörer richten, Hörabstand aus- probieren. Ansonsten flexibel, wandnah kräftiger Bass.

Dieses 3-Wege-Konzept stellt sicher, dass etwaige Verzerrungen bei hoher Belastung der beiden Bässe nicht auf den Mittelton übertragen werden. Und die beide 15er-Bässe haben in der schmalen und wohlgeformten Box ordentlich zu arbeiten: Nur ein rückwärtiges Bassreflexrohr unterstützt sie, trotzdem soll die Box die 40Hz-Marke deutlich unterschreiten.

Besonderes Lob verdient die Gehäusekonstruktion: Nach hinten ist das Volumen verjüngt und verrundet, dank stabiler Metallausleger steht die GX200 dennoch sicher auf jedem Boden. Die Chassis werden nur auf der Schallwand befestigt, sondern mittels langer Gewindeschrauben von der Rückwand aus bombenfest in ihre Aussparung gezogen.

Vorbehalte über die gute alte "englische Abstimmung" fegte die Monitor Audio in Sekunden beiseite: Noch selten hatte ein Box so spielfreudig, fein ziseliert und satt zugleich aufgespielt, ohne in irgendeinem Frequenzbereich zu übertreiben. Schon gar keine so zierliche!

Miles Davis "Decoy" führte quasi zwangsläufig zum Wippen aller Füße im Hörraum, vermochte es die GX200 doch, auch dem untersten Fundament Autorität und sensationelles Timing mitzugeben. Dieses Spiel setzte sich bis in deutlich gehobene Lautstärkeregionen fort. Ein Pegelmonster indes ist die Monitor aber nicht.

Ist auch nicht nötig, denn gerade bei Klassik betätigte sie sich als Geheimtipp für Leisehörer: Orgel wie Pauken in Petr Ebens "Symphonia Gregoriana" klangen auch bei Flüsterlautstärke noch glaubwürdig groß und dynamisch, die ganze Orchesterstruktur und die feine Auflösung blieben erhalten - andere Boxen klangen da längst kraftlos.

Da kann man es auch verschmerzen, dass die Monitor bei der Abbildung von Stimmen und Raum eher großzügig als präzise zu Werke ging.

Monitor Audio Gold GX 200

Hersteller Monitor Audio Preis 2900.00 €

