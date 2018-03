Im Test: Ultimate Ears 400vi Datenblatt

© Archiv Ultimate Ears 400vi

Man kann es gar nicht oft genug wiederholen: Die Qualität eines In-Ear-Hörers kann sich nur mit dem richtigen Sitz im Gehörgang wirklich zeigen. Umso wichtiger ist also das beigelegte Aufsatzmaterial, damit auch die exotischsten Gehörgänge den für sie passenden Knopf bekommen. Bei dem mittlerweile unter dem Logitech -Dach zu findenden Ultimate Ears 400vi ist schon mal eine passable Auswahl an Materialien (Silikon und Schaum) und Größen (fünf Varianten) vorhanden.

Es wäre aber auch schade, den Hörer nicht in seiner ganzen Pracht erleben zu können, denn er steht tatsächlich in der Tradition seiner größeren Brüder, die die AUDIO-Bestenliste souverän mitregieren. Natürlich fehlt dem knapp 80 Euro teuren 400vi die fast analytische Auflösung des SF5 Pro oder die Musikalität des Super.Fi 4 vi. Aber mit seiner Ausgewogenheit, Dynamik und der daraus keimenden Natürlichkeit machte sich auch der 400vi Freunde in der AUDIO-Redaktion. Zumal er auch als Headset seine Sache gut macht und iPhone & Co. fernbedienen kann.

© AUDIO Messlabor: 17,5 Ohm Impedanz. Ausgewogener Frequenzgang, leichter Klirr um 3K bei 100dB.

Da sind die zwei kleinen Mängel gar nicht mehr so wild: Die Mitteltonsenke rückt den Bass ein wenig zu sehr in den Bühnenvordergrund und lässt Stimmen etwas zu wenig Raum, und das flache Kabel ist zwar schick, überträgt aber relativ viel Bewegungsgeräusche ans Ohr.

Ultimate Ears 400 vi

Hersteller Ultimate Ears Preis 80.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

