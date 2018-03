In-Ear-Kopfhörer Denon AH C 700

Der Denon AH C 700 (200 Euro) ist angesichts seines Preises nicht sehr überzeugend.

Dass Denon den mit solidem Alugehäuse versehenen AH C 700 mit nur drei unterschiedlich großen Silikondichtgummis ohne weiteres Zubehör ausliefert, ist ob des Preises verwunderlich.

Auch in den Hörvergleichen konnte er nicht glänzen. So bot er zwar im Vergleich zu seinem kleineren Bruder AH C 350 ein wenig mehr Details, etwas klarere Mitten und einen besser durchgezeichneteren Bass, brachte aber gegenüber dem Creative Zen Aurvana (1/07) einen ungebührlich vorlauten Präsenzbereich und ein gedrängteres Klangbild, wodurch er zur Lästigkeit neigte.

Denon AH C 700

