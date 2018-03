In-Ear-Kopfhörer Etymotic Research ER 6i Datenblatt

Etymotic hat seine Wurzeln in der Hörgeräteakustik. Dies sieht man auch daran, dass die Amerikaner grundsätzlich auf effektive und laute Druckkammertreiber und eine hohe Außengeräuschdämmung setzen.

In den Testerohren gab er sich sehr direkt, präsent und detailreich mit schlankem, aber dafür sehr genauem Bass. So zog er mit dem Bose In Ear gleich, dessen größere Klangfarbenpalette der ER 6i mit feineren Höhen und weniger gedrängt platzierten Musikern ausglich.

Hersteller Etymotic Preis 150.00 € Wertung 35.0 Punkte Testverfahren 1.0

