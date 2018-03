InLine Pure 1 im Hands-On-Test: Noise Cancelling zum Sparpreis

© InLine Der InLine Pure 1 kommt mit 300 mAh-Akku, was eine Nutzungszeit von zehn Stunden verspricht. Ein 3,5-Millimeter-Klinkenkabel wird auch mitgeliefert.

Die Welt wird immer lauter – nicht nur in den Städten. Für Lärmreduktion sorgt neben Elektroautos auch der Over-Ear-Kopfhörer Pure 1 der Elektronik-Schmiede InLine: Das Headset verfügt über eine aktive Noice-Cancelling-Funktion, die störende Hintergrundgeräusche auf der Straße, in der Bahn oder im Büro größtenteils herausfiltert.



Ausgewogener Klang, gute Passform

Auch in puncto Klang schmiert der Pure 1 nicht ab: Die integrierten 40-Millimeter-Lautsprecher sorgen mit klaren Höhen und satten Bässen für eine natürliche Tonwiedergabe. Bei aktivierter Geräuschunterdrückung erklingt der Sound noch kräftiger. Mit 336 Gramm zählt das Bluetooth-Headset nicht zu den Leichtgewichten seiner Art.



Lesetipp: Kopfhörer-Tests auf connect.de



Doch dafür stimmt die Verarbeitung: Die weichen Kunstlederpolster mit stabilem Aluminiumgehäuse wirken nicht nur wertig, sie sitzen auch fest und angenehm auf den Ohren. Die Bedienung erfolgt über die rechte Ohrmuschel: Über eine Multifunktionstaste lassen sich Lautstärke, Musikwiedergabe sowie Telefonanrufe bequem mit einer Hand regeln. Auch gut: Für den Transport klappt man die drehbaren Ohrpolster platzsparend zusammen und verstaut sie im mitgelieferten Etui.

Anzeige

© InLine Mit den Funktionstasten an der rechten Ohrmuschel lässt sich der Pure 1 recht einfach bedienen.

Jetzt kaufen InLine 55359 u0022PURE Iu0022 Bluetooth Over Ear… EUR 141,62

Solide und preiswert

Der Bügel-Kopfhörer lässt sich fix via Bluetooth oder NFC mit Smartphone oder Tablet verbinden und hält laut Hersteller zehn Stunden durch. Damit gehört der Pure 1 zwar nicht unbedingt zu den Leistungsträgern seiner Klasse, doch dafür kostet der solide ausgestattete Ohrschmeichler mit rund 150 Euro gerade mal die Hälfte, was andere Noice-Cancelling-Kopfhörer wie etwa das QuietComfort 35 von Bose üblicherweise kosten. In der Lieferung sind zudem ein 3,5-Millimeter-Klinkenkabel, ein Micro-USB- sowie ein Flugzeug-Adapter-Stecker enthalten.



Technische Daten :

Ohrmuscheln um 90 Grad drehbar

eingebautes Mikrofon

Lautsprechergröße: 40mm

Frequenzbereich 20 – 20.000Hz

Gewicht: 337g

Akku: Lithium-Polymer mit einer Kapazität von 300mAh

Akkulaufzeit: Bis zu 10 Stunden, ca. 7 Stunden bei maximaler Lautstärke und aktiviertem ANC, Standby bis zu 200 Stunden

Ladezeit: ca. 3,5 Stunden

Bluetooth: Version 4.0,

Unterstützte Profile: HSP v1.2, HFP v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4

NFC

Micro-USB Anschluss zum Laden des Akkus

3,5mm Klinkeneingang

Audiokabel (3,5mm) mit Mikrofon, ca. 1,3m

2 LEDs für die Betriebsanzeige von ANC und Bluetooth

Active Noise Cancelling, separat aktivierbar

Batteriesparfunktion: Automatische Abschaltung bei Signalverlust

Deutsche HiFi Tage 2017 - Die Bilanz Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Veranstalter, Aussteller und Besucher ziehen Bilanz über die Deutschen HiFi Tage 2017.

Mehr lesen On-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling Libratone Q Adapt On-Ear im Test Der Q Adapt von Libratone ist ein drahtloser On-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Überzeugt der Klang trotz komplizierter Technik?

Anzeige

Mehr zum Thema Kopfhörer Die Geschichte der Kopfhörer Von den Anfängen der Audioübertragung, über hifidele Elektostaten bis zum heutigen Kopfhörer-Trend.

Kopfhörer Bose Soundlink AE WH II im Test Der Bose Soundlink AE WH II lässt sich über Bluetooth mit zwei Quellen gleichzeitig verbinden. Wir haben den Kopfhörer getestet. Noise-Cancelling-Kopfhörer JBL Everest Elite 700 im Test Der JBL Everest Elite 700 bietet mit NC, kabellosem Betrieb und individueller Einmessung sowie Top-Klang eine gehaltvolle Performance.

QuietComfort 35 und QuietControl 30 Bose kündigt drahtlose Kopfhörer mit Noise Cancelling an Bose hat mit dem QC 35 erstmals einen drahtlosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung vorgestellt. Auch ein In-Ear-Modell gibt es. Drahtloser Noise-Cancelling-Kopfhörer Bose QuietComfort 35 im Test Der Bose QC 35 ist der erste drahtlose Noise-Cancelling-Kopfhörer. Die Batterie hält 20 Stunden durch. Wie steht es um den Klang?