Interview mit David Allen, Vice President Martin Logan

stp: Herr Allen, der Vorläufer des CLX wurde im Jahre 2005 nach 20 Jahren Bauzeit eingestellt. Warum mussten wir so lange auf den Nachfolger warten?

DA: Die lange Zeit reflektiert unseren kompromisslosen Weg. Um einen Vollbereichs-Elektrostaten zu entwickeln, der deutlich besser ist als der CLS, braucht es einfach seine Zeit.

stp: Es gibt nach wie vor Skeptiker, die sich Sorgen um die Haltbarkeit der Folien machen. Wie lange hält ein CLX unter normalen Bedingungen?

DA: 25 Jahre intensive Beschäftigung und permanente Arbeit am Material haben die Folie drastisch verbessert - was sich nicht zuletzt in unserer langen Garantiezeit niederschlägt.

stp: Logan ist der mit Abstand erfolgreichste Hersteller von Elektrostaten. Wäre mehr Konkurrenz nicht spannender?

DA: Oh, es gibt keinen Engpass an seriösen Mitbewerbern, der den Spaß am HiFi einengen könnte.

stp: Ein Vollbereichselektrostat ist in seiner Basswiedergabe bekanntermaßen limitiert. Was empfehlen Sie Ihren Kunden: CLX pur oder mit Subwoofer?

DA: Die meisten Zuhörer sind erst einmal von den Basspegeln des CLX überrascht. Aber die wirklich gute Performance wird noch getoppt, wenn ein perfekt angekoppelter Descent i in der CLX-Einstellung mitspielt. Das erweitert das Hören zu einer fast schon überwältigenden Erfahrung.

