Ob die Musik vom iPod, vom eingebautem Laufwerk oder via USB-Stick kam: Der Edifier Esiena if360 (350 Euro) tönte kraftvoll und souverän

iPod-Dockingstation Edifier Esiena if360 Datenblatt

© Archiv Stütze: Der Deckel für den iPod-Anschluss dient geöffnet dem Zuspieler als eine Art Lehne. Leider sorgt er kaum für Entlastung der empfindlichen Kontakte.

Design

Der Edifier stammt von einem Hersteller aus Peking, der seit Mitte der Neunziger Geräte in Eigenregie entwickelt und auf dem heimischen Markt vertreibt. Doch jetzt machen sich die Chinesen auf, mit ihren Produkten auch den Rest der Welt zu beschallen. Der Name des hervorragend verarbeiteten Esiena if360 erinnert dabei sicher rein zufällig dezent an die der Ferrari-Edelkarossen aus Maranello.

© Archiv Steuerstab: Die Fernbedienung, eines Vollverstärkers würdig, steuert alle Funktionen auf einfache Art.

Rein äußerlich qualifiziert sich der Edifier jedenfalls für die Pole Position seiner Preisklasse. Das Gehäuse des tönenden Alleskönners zeigt sich liebevoll mit vielen kleinen Details gespickt - stabil und wertig verarbeitet ist die Kunststoffbehausung zudem. Über das Touch-Bebedienfeld auf der Geräteoberseite lässt sich das Esiena ganz einfach steuern.

© Archiv Das Edifier ist der Ausstattungs-König in der Runde. Die Rückseite ziert neben einem Line-In auch ein Video-Ausgang - iPod-Inhalte können so auf einen angeschlossenen Monitor angeschaut werden. Auch ein USB-Eingang für die externen Speicher ist vorhanden. Ein Kartenslot erlaubt, SD-Karten mit Musikinhalten direkt abzuspielen. Die Daten müssen aber im MP3- oder WMA-Format vorliegen.

Funktionen

Leider landeten neben dem Antennen-Anschluss für den eingebauten FM-Tuner, dem AUX-Eingang und Video-Ausgang auch der USB-Eingang und der SD-Kartenslot auf der Rückseite des Edifier, was den Umgang mit den gern genutzten externen Massenspeichern etwas erschwert.

Wie schon bei der Verarbeitung und Ausstattung gab es beim if360 auch klanglich wenig auszusetzen. Ob die Musik vom iPod, vom eingebautem Laufwerk oder via USB-Stick kam: Der Edifier tönte kraftvoll und souverän, lediglich mit kleinen Unstimmigkeiten im

Mittenton-Bereich. Dank breiter Bühne und ordentlichen Kraftreserven spielte es annähernd auf dem Niveau des Geneva S (AUDIO 1/10, 75 Punkte). Obwohl die Abbildung vollends überzeugte, musste sich der Esiena if360 dem Model S dennoch geschlagen geben: Das Geneva musizierte freier und noch dynamischer - einfach noch einen Tick genauer.

Edifier Esiena IF360

Hersteller Edifier Preis 350.00 € Wertung 70.0 Punkte Testverfahren 1.0

