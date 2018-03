1&1 Digital TV im Test

© 1&1 1&1 bietet denselben Funktionsumfang wie Telekom Entertain – inklusive App- Unterstützung, aber mit leicht angepasster Optik.

Pro schnelle Reaktions- und Umschaltzeiten

schnelle Reaktions- und Umschaltzeiten Bildqualität ist top Contra VDSL-Anschluss als Voraussetzung 87,6%

Ausführlich heißt das seit einigen Monaten erhältliche Angebot aus Montabaur „1&1 Digital TV – provided by Telekom“. Die Erklärung: Letztlich basiert das 1&1-Angebot auf dem Entertain-Dienst der Telekom. 1&1 stellt seinen Kunden denselben Media- Receiver mit 500-GB-Festplatte zur Verfügung, allerdings betreibt der Anbieter die IPTV-Server selbst und greift dafür nicht auf die IPTV-Infrastruktur der Bonner zurück.

Diese technischen Feinheiten sieht man an kleinen Unterschieden in den Bedienoberflächen und Diensten. So erscheinen bei der 1&1-Set-Top-Box ausgewählte Menüpunkte in der Hausfarbe Blau statt in Telekom-Magenta. Die Sender- und Pay-TV-Angebote sind dagegen bislang identisch, in Zukunft will 1&1 aber auch eigene Angebotspakete schnüren.

© Weka/ Archiv Die Antwortzeiten (hier bei paralleler Datenlast und Sprachverbindung) sind bei 1&1 (blaue Kurve) exzellent. Minimale Unterschiede zur Telekom zeigen aber, dass die Montabaurer eigene IPTV-Server nutzen.

Der wohl wichtigste Unterschied: 1&1 bietet sein „Digital TV“ derzeit ausschließlich über VDSL-Leitungen an. Wer also nicht mindestens DSL 50000 nutzt, kann das 1&1-Angebot nicht buchen. Die für die 1&1-VDSL-Testanschlüsse ermittelten Messwerte sind deshalb nicht mit dem von Telekom Entertain und Vodafone TV angebotenen (und getesteten) Mix aus DSL und VDSL vergleichbar. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, das 1&1-Angebot in unserem Vergleichstest außer Konkurrenz zu bewerten.

© Weka/ Archiv Dass der diesjährige Gewinner des connect- Festnetztests (siehe Heft 8/15) auch bei parallelem IPTV-Empfang sehr schnelle Reaktionszeiten (hier bei HTTP-Downloads mit Last) bietet, überrascht wenig.

VDSL sorgt für Top-Ergebnisse

Dass die ermittelten Ergebnisse exzellent sind, steht dabei außer Frage – erklärt sich aber eben auch zu weiten Teilen dadurch, dass sie ausschließlich über die technisch überlegenen VDSL-Anschlüsse gemessen wurden. So liegen denn die Reaktions- und Umschaltzeiten ziemlich genau auf dem Niveau, das die Telekom bei Einzelbetrachtung ihrer VDSL-Leitungen ebenfalls erreicht.

Die Bildqualität ist in allen getesteten Konstellationen wie auch bei den Mitbewerbern top, auch Last auf dem Netz kann den „Digital TV“- Dienst von 1&1 nicht aus dem Tritt bringen. Wer die hohen Voraussetzungen für dieses IPTV-Angebot erfüllt, dem können wir es somit nur wärmstens empfehlen.

