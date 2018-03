iSki Deutschland App im Test

Die App iSki Deutschland integriert rund 60 Skigebiete in ganz Deutschland und liefert auch gute Echtzeit-Informationen. Leider hat die Gratis-App für iPhone und Android darüber hinaus wenig auf der Pfanne.

© intermaps AG iski deutschland

"iSki Deutschland" ist die deutsche Ausgabe einer internationalen Wintersport-Reiseführer-App. Sowohl im Play Store von Google als auch im Apple App Store finden sich iSki-Versionen für eine Reihe von Ländern - und das auch noch rundum kostenlos.

iSki ist werbefinanziert, was schon beim Starten der App deutlich wird - das Logo eines großen Autoherstellers ist hier unübersehbar. Die App liefert Informationen zu rund 60 Skigebieten in ganz Deutschland. Das ist super für Skifahrer, die sich immer wieder gern in unterschiedlichen Gegenden auf die Bretter schwingen.

Neben Karten und Wetterprognosen zeigt die App Informationen in Echtzeit zum aktuellen Pistenbetrieb und den dortigen Skiliften an. Unter dem Reiter "Tipps" finden sich wiederum einige werbefinanzierte Angebote, die beim Wintersport nicht wirklich weiterhelfen, da bisher nur wenige Hotels und Skischulen/-verleihe integriert wurden.

iSki Deutschland

Leider funktionierte die App im Testbetrieb nicht einwandfrei: Bei etwas längerer Benutzung trat ein Netzwerkfehler auf, und das trotz idealer Internetverbindung. iSki hat mit seinen enorm vielen Skigebieten durchaus Potenzial, muss allerdings an vielen Stellen verbessert werden, um oben mitzuspielen.

Pro

mehr Skigebiete als bei den meisten anderen Apps

Karten und Wettervorhersagen

Echtzeit-Informationen zum Skibetrieb und zu den Liften

Contra

Tipps sind meist wenig hilfreich

teilweise instabil

