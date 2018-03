iSki Ischgl App im Test

© intermaps AG iski ischgl

Lawinen sind der Horror eines jeden Skifahrers - da ist es gut, wenn man per Lawinenbericht vor Unheil gewarnt wird. Solche Berichte meldet die App "iSki Ischgl". Wie der Name schon sagt, dreht sich in der App für Android- und iOS-Geräte alles um das Skigebiet Ischgl.

Neben etlichen Infos für Touristen wie Restaurants in der Nähe, Skipassangebote, Wetterlage und Notrufnummern haben die Entwickler auch innovative Features wie den "Ischgl Tracker" integriert.

iSki Ischgl

Dieser zeichnet via GPS-Signal die zurückgelegte Strecke auf und berechnet auch die Geschwindigkeit und die Höhe. Aktuelle Informationen zu Liften und Pisten können ebenfalls abgerufen werden - leider ist dazu eine flotte Internetverbindung notwendig. Verlinkungen zum Youtube-Channel "Ischgl-TV" und zum eigenen kleinen sozialen Netzwerk "Ischgl Friends" müssen in Kauf genommen werden - schließlich ist die App ja kostenlos.

Für alle Besucher des Skigebiets Ischgl gilt: herunterladen und profitieren, denn diese App hat wirklich einiges zu bieten.

Pro

meldet Gefahr durch eventuelle Lawinen

Infos über Skipassangebote und Wetterlage

Notrufnummern

zeichnet die zurückgelegte Strecke auf

berechnet Geschwindigkeit und Höhe

aktuelle Pisten-Infos

