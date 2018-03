iSmart Alarm Spot+ im Test

© Hersteller Solo oder Verbund: Die Spot+ kooperiert mit weiteren Kameras oder einem Komplettpaket.

Die für 60 Euro erhältliche Spot+-Kamera ist in erster Linie Bestandteil des Smart-Home-Sicherheitspakets von iSmartAlarm, lässt sich aber auch autark nutzen. Für Installation und Bedienung dient die App "iSmartAlarm". Sie setzt darauf, dass die iSmart Alarm Spot bei geringer Nähe zum Router dessen WLAN auswählt. In einem Setup-Modus erzeugt sie dann ihr eigenes Funknetz, an dem sich die App anmeldet, um das Passwort des vorhandenen (2,4-GHz-) WLANs zu übermitteln.

Schwierigkeiten kann es geben, wenn Dualband-WLANs auf beiden Frequenzen dieselbe SSID nutzen oder wenn es in der Nähe sehr viele WLANs gibt.

Zwei Kameras liefern 180 Grad

Zur lokalen SD-Card kommt ein Cloud-Speicher, der bis zu 10 Minuten maximal 14 Tage speichert. Die Kamera bietet einen Nachtmodus, Bewegungs- und Geräuscherkennung. Für 80 Euro gibt es sie auch im Doppelpack. Aufeinander montiert decken zwei Kameras dann einen Blickwinkel von 180 Grad ab.

