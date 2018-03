Ixi Mobile Ogo 2.0 Datenblatt

Die erste Generation ist als Pocket Web etwa bei 1&1 oder GMX zu haben, die zweite Generation hat Hersteller Ixi Mobile nun selbst vorgestellt. Der Ogo 2.0 wurde insbesondere optisch aufgewertet, das weiße Gehäuse sieht schick aus und ist deutlich kompakter, ein einzeiliges Außendisplay informiert über eingegangene Nachrichten. Links und rechts davon finden sich Lautsprecher und Mikrofon, sodass sich bei akzeptabler Klangqualität mit dem Ogo am Ohr telefonieren lässt. Alternativ klappt die Sprachkommunikation per Kabelheadset. Im Mittelpunkt stehen aber weiterhin die Fähigkeiten als Nachrichtenzentrale. So bietet der Ixi Mobile gleich den passenden Push-Mail-Dienst, es können aber auch eigene E-Mail-Adressen abgerufen werden (POP3, IMAP4). Ein Worddokument im Anhang konnte der Ogo im Test problemlos anzeigen, die hohe Display-Auflösung (320 x 240 Pixel) sorgt für eine übersichtliche Darstellung. Zudem unterstützt das Gerät die Instant Messenger MSN und ICQ. Der Browser kommt auch mit Seiten zurecht, die nicht für mobile Geräte optimiert sind, spätestens hier wünscht man sich aber eine schnellere Leitung. Denn als echter Amerikaner hat der Ogo wie auch Apples iPhone weder mit UMTS noch mit MMS etwas am Hut. Immerhin steht EDGE, so vom Netz unterstützt, als UMTS-Ersatz zur Verfügung.

Die Bedienung ist kinderleicht, im übersichtlichen Menü finden sich ein RSS-Reader sowie ein Musicplayer, die Tastatur verlangt viel Druck, ist aber erfreulich groß. Generell könnte die Verarbeitung besser sein, der Ogo ächzt und knarzt, was Ixi Mobile aber beheben will.

