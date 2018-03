Jabra Cruiser 2 Datenblatt

Die Jabra Cruiser 2 will mit dem Vorwurf der schlechten Sprachqualität von Plug-and-play-Freisprechern aufräumen und setzt dazu auf zwei Mikrofone - eines auf der Front und eines an der Seite, das Nebengeräusche herausfiltert.

Rechts an der Sonnenblende angebracht, kommt das Mikrofon damit automatisch in die ideale Position, was gute Sprachverständlichkeit verspricht. Beim Thema Bedienung setzt Jabra auf vier große Tasten, die die Rufannahme, Stummschaltung und Lautstärkeregelung steuern. Die Drücker liegen weit auseinander und können auch blind gefunden werden.

Zusätzlich verfügt die Cruiser 2 über eine Sprachausgabe: Eingehende Anrufe werden mit dem Namen des Anrufers angekündigt, sofern dieser im Handytelefonbuch verzeichnet ist und das Handy den Datenaustausch via Bluetooth beherrscht.

Ohnehin teilt sich die Cruiser gerne mit: Ein- und Ausschalten wird per Sprache bestätigt, auch zum Akkuzustand und beim Verbinden via Bluetooth (es können zwei Handys auf einmal gekoppelt werden) gibt die Anlage Hilfestellung. Der integrierte Akku hält bis zu 20 Tage im Stand-by-Modus durch, erst dann muss das Gerät ans Ladekabel.

Ein weiteres Schmankerl ist Bluetooth-Audio via A2DP: Handys und MP3-Player mit dem entsprechenden Profil können gespeicherte MP3-Musik auf die Jabra funken. Zum Musikhören hat Jabra auch noch einen FM-Transmitter eingebaut, der das Ganze auf einer UKW-Frequenz an das Autoradio schickt.

In der Praxis klappte dies erstaunlich gut. Auch das Telefonieren geht in ordentlicher Qualität vonstatten - sehr ausgewogen und voluminös kamen die Anrufer im Festnetz an, im Auto tönte die Jabra etwas blechern, aber dennoch überraschend gut und angenehm laut. Die Jabra Cruiser 2 ist damit einer der besten Plug-and-play-Freisprecher, den wir bislang im Test hatten.

