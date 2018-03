Jawbone bringt mit dem Up 24 ein Fitnessarmband in Form eines modischen Accessoires, das in Verbindung mit der App durchaus seine Reize hat.

© Jawbone Fitness-Armband Jawbone Up 24

Jawbone Up 24 is mit seinen offenen Enden nicht angenehm zu tragen. Aber das ist wohl beabsichtigt, da der Tracker so eher einem Armreif gleicht. Im Gegensatz zum Jawbone ohne den Zusatz Up 24 lässt sich der neue jetzt über Bluetooth synchronisieren, was er denn auch exzellent und ständig tut, sobald die App aufgerufen wird.

Da man ob der prächtigen und funktionalen Gestaltung der App nur zu gerne synct, geht der Akku des beteiligten Smartphones früher als erwünscht in die Knie. Hervorzuheben ist beim Jawbone nicht nur die einfache Bedienung über eine Drucktaste an einem der Armband-Enden (Aktivieren des Tag-, Nachtmodus und Starten einer Stoppuhr, um andere Aktivitäten aufzuzeichnen), sondern auch die hohe Präzision der Streckenberechnung von gemittelt 99 Prozent. Auch für die Möglichkeit, sich per "Smart Wecker" innerhalb einer wählbaren Zeitspanne per Vibration wecken zu lassen, wenn das Band eine leichte Schlafphase detektiert, sammelt das Band Pluspunkte. Ein dickes Minus gibt's allerdings für den Preis von happigen 150 Euro.

Noch nicht überzeugt? Wir haben 12 Fitness-Armbänder und -Tracker getestet und verglichen.

Anzeige

Jetzt kaufen Jawbone UP24 Bluetooth…

Die wichtigsten Eigenschaften:

lange Batterielaufzeit

simple Bedienung

Daten nur über Smartphone oder Web-App abrufbar

3 Armbandgrößen lieferbar

in der App Schlafdauer, Schritte, Stecke Kalorienverbrauch abrufbar, Nahrungsmittel grob protokollierbar

Schlaftracker mit intelligenter Weckfunktion

modern gestaltete App

Pairing problemlos

Laden über proprietäres USB-Kabel mit 2,5-mm-Klinkenbuchse

kompatibel mit iOS, Android, PC

© connect Sieht nicht nur gut aus: Die Smartphone-App zeigt die Daten gut erfassbar an.

Jawbone Up 24: Testwertung

Produkt (max. 340 Punkte):

Band (Qualität/Komfort): 15 Punkte

Display/Infos: 2 Punkte

Akku (Laufzeit/Tausch): 30 Punkte

Funktionsumfang/Genauigkeit: 184 Punkte

Web-App (max. 40 Punkte):

Übersichtlichkeit: 9 Punkte

Individualisierung: 28 Punkte

Smartphone-App (max. 120 Punkte):

Systemanforderungen: 10 Punkte

Synchronisieren: 10 Punkte

Funktionsumfang: 90 Punkte

connect-Note: Gut (378 Punkte)

Anzeige

Mehr zum Thema Sicherheit am Handgelenk Limmex Notfall-Uhr im Test Ob für Ältere, Aktive, Kranke oder Kinder, die Notfall-Uhr von Limmex verspricht auf Knopfdruck mehr Sicherheit im Alltag. Wir haben den Notruf-Sender…

Testbericht Raikko Bass Disc im Hands-on-Test Der Raikko Bass Disc gehört zu den besten Bluetooth-Lautsprechern im Preisbereich bis 50 Euro. Weitere Details erfahren Sie im Hands-on-Test. Car Connect DAB+ im Test connect hat sich hinters Steuer gesetzt, die Netzabdeckung von DAB+ im Test überprüft und eine Standortbestimmung durchgeführt.

Smartwatch Samsung Gear S im Praxistest Die Samsung Gear S erweist sich im Test als der Ausstattungs-König unter den aktuellen Smartwatches. Und statt auf Android Wear setzt Samsung hier auf… Smartwatch Pebble Steel im Praxistest Die Pebble Steel verzichtet auf die volle Bandbreite der Smartwatch-Funktionen. Dafür bietet sie viel Ausdauer.