JBL E55BT im Test

© JBL Der JBL E55BT ist nicht nur in Blau, sondern auch in Rot, Schwarz und Weiß erhältlich.

guter Sitz einfach zu bedienen

einfach zu bedienen sehr gut verarbeitet

sehr gut verarbeitet in vier Farben erhältlich Contra etwas zu basslastig abgestimmt

etwas zu basslastig abgestimmt drahtlos leicht anstrengender Klang bei hohen Lautstärken Fazit AUDIO-Klangurteil: Oberklasse (70 Punkte); Preis/Leistung: sehr gut

Der Trend zum kabellosen MobilKopfhörer verfestigt sich immer mehr. Sind die Zeiten, in denen man mit dem Kabel auch auf den guten Klang verzichten muss, endgültig vorbei? Richtig ist: Dank aptX-Codec (respektive AAC bei Zuspielern von Apple) nähert sich die drahtlose Klangqualität immer mehr dem Ideal der verkabelten Signalführung an. Da wird es für die Hersteller wichtiger, sich um andere Aspekte zu kümmern, damit man sich von der immer größer werdenden Konkurrenz abhebt.

Und so kommt Farbe ins Spiel. Beim JBL E55BT kann man aus vier Farben wählen: Neben Schwarz und Weiß gibt es auch ein knalliges Rot und ein kräftiges Blau. Der Bügel ist komplett mit Gewebe ummantelt, das einwandfrei vernäht ist. Die Innenseite ist mit einem dünnen Polster versehen, damit der Bügel nicht auf den Kopf drückt. Die Kapseln lassen sich um 90 Grad drehen und unter den Bügel einfalten – damit wird der Kopfhörer erstaunlich klein und findet in jedem Rucksack oder gar mancher Handtasche Platz.

© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel

Mit unter 250 Gramm Gewicht bleibt er zudem auch erfreulich leicht. Beim Thema Klang verlässt sich der drahtlose JBL auf große dynamische Treiber mit einem Membrandurchmesser von 50 mm, die nach dem geschlossenem Prinzip arbeiten.

Im Hörtest klang der JBL eger basslastig, was sicher der angestrebten Klientel entgegenkommt, manchmal aber einen Tick übertrieben wirkte. Hörbar wurde der Unterscheid zwischen verkabeltem und drahtlosem Betrieb vor allem bei größeren Lautstärken: Der Bluetooth-Klang wirkte angestrengter und komprimierter. Ein Blick auf die Messungen bestätigt den Eindruck: Es tauchten Verzerrungen in den Mitten auf, die es über via Kabel nicht gab. Es bleibt also noch etwas zu tun für die neue Freiheit.

Messlabor

Wie es sich für einen mobilen Kopfhörer gehört, braucht der JVC sehr wenig Spannung, um in Fahrt zu kommen – bereits 120 mV genügen für 95 dB. Das Messdiagramm belegt, dass der Klang etwas basslastig abgestimmt ist. Zwischen Kabel und Funk treten keine Unterschiede im Frequenzgang auf, allerdings rauscht/verzerrt das Signal bei Bluetooth sichtbar stärker.

Lesetipp: In Ear & On Ear - Bauweise und Funktion von Kopfhörern

Fazit

Wer viel unterwegs ist, braucht einen praktischen Kopfhörer. Der JBL E55BT erfüllte diese Anforderung: Er ist klein, leicht und hält den einen oder anderen Sturz er problemlos aus. Dass er drahtlos nicht ganz so gut klingt wie per Kabel angeschlossen, nehme ich gerne in Kauf – die kabellose Freiheit ist mir hier wichtiger.

