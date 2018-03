JBL Everest Elite 700 im Test

© JBL JBL Everest Elite 700

Pro guter Sitz

guter Sitz ausgewogener, basstarker Klang

ausgewogener, basstarker Klang Einmessfunktion und Sound-App Contra Fazit Audio Klangurteil: 70 Punkte; Preis/Leistung: sehr gut - überragend Gut

Anzeige

Weiß wie der Schnee auf dem höchsten Berg der Welt leuchtet der JBL Everest Elite 700 - es gibt ihn aber auch in Schwarz. Seine Entwicklungsväter setzen in puncto Design auf einen selbstbewussten Hingucker, der sich aus einem stylishen, kunstlederbespannten Metallbügel und soften Kunststoffmuscheln formt. Dank eines dezent spürbaren Andrucks wird der 700er selbst für Headbanger zum sicher sitzenden Begleiter.

Hörtest

Cool: Über Wipptasten an den Muscheln lassen sich Funktionen wie Lautstärke, Telefon und die innovative Einmessfunktion bedienen und aktivieren. Die hauseigene TruNote-Technologie stellt sich so auf die Ohren des Trägers ein. Und das führte im Praxistest in der Tat zu einem sehr souveränen, feinen Klang mit grollendem Pianoanschlag, klaren Höhen, guter Auflösung und tiefem, pfundigem Bass. Im drahtlosen Bluetooth-4.1-Betrieb zeichnete der JBL etwas frischer und heller, minimal weniger körperhaft, mit NC behielt er diese Tugenden bei. Der Lärmkiller verbannte diverse Außengeräusche überdies recht patent. Gelungen!

Messlabor

Ob mit oder ohne Geräuschunterdrückung oder Durchsagenfilter: In sämtlichen Modi gelingen dem JBL satte Bässe und neutrale Mitten, nur die obersten Höhen gibt dieser Kopfhörer recht leise wieder. Das Klirrverhalten ist insgesamt unproblematisch, ausgeprägte Verzerrungen treten nur im speziellen Durchsagemodus "Ambient Aware" auf.

Mehr Infos zu dem Thema finden Sie hier!​

Anzeige

Mehr zum Thema Kopfhörer Die Geschichte der Kopfhörer Von den Anfängen der Audioübertragung, über hifidele Elektostaten bis zum heutigen Kopfhörer-Trend.

Kopfhörer B&O Play Beoplay H7 im Test Der Beoplay H7 besticht durch feine Materialien, tolle Haptik und Design. NC kann er nicht, dafür klingt er via Bluetooth und Kabel klasse. Kopfhörer Bose Soundlink AE WH II im Test Der Bose Soundlink AE WH II lässt sich über Bluetooth mit zwei Quellen gleichzeitig verbinden. Wir haben den Kopfhörer getestet.

QuietComfort 35 und QuietControl 30 Bose kündigt drahtlose Kopfhörer mit Noise Cancelling an Bose hat mit dem QC 35 erstmals einen drahtlosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung vorgestellt. Auch ein In-Ear-Modell gibt es. Drahtloser Noise-Cancelling-Kopfhörer Bose QuietComfort 35 im Test Der Bose QC 35 ist der erste drahtlose Noise-Cancelling-Kopfhörer. Die Batterie hält 20 Stunden durch. Wie steht es um den Klang?