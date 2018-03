© JBL JBL Reflect Aware: Die In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling im audio-Test.

Die digitale Verbindung zum Smartphone führt nicht nur zu klanglichen Verbesserungen, man kann spezielle Funktionen von Kopfhörern auch besser steuern – vor allem dann, wenn sie eine aktive Geräuschunterdrückung enthalten. Genau auf diese Idee sind die Ingenieure von JBL gekommen und haben mit dem Reflect Aware einen In-Ear-Hörer mit Lightning-Anschluss und regelbarem Noise Cancelling entwickelt.​

Eine Geräuschunterdrückung braucht aktive Komponenten wie DSP und Verstärker, und die wiederum müssen mit einer Betriebsspannung versorgt werden. Per Lightning erhalten die Komponeten ihre Spannung aus dem iPhone oder iPad, eine eigene Batterie – wie bei Bluetooth-Systemen – ist nicht notwendig.

Die Geräuschunterdrückung steuert man dann mit der App „My JBL Headphones“. Die App erkennt den Reflect Aware automatisch beim Einstecken und wechselt auf den Steuerungsbildschirm. Hier kann man das Noise Cancelling zunächst generell ein- oder ausschalten (das geht allerdings auch über eine separate Taste direkt am Kabel, also ohne die App). Aber jetzt wird es spannend: Man kann die Mikrofone, die für das Noise Cancelling gebraucht werden, in mehreren Stufen hinzuschalten und sich so die Außenwelt in den Ohrhörersound hinzumischen. Das Ganze funktionierte im Test relativ subtil, für den Betrieb im Straßenverkehr bringt es aber auf jeden Fall etwas, es kann eventuell lebensrettend sein.​

© JBL Spezielle Ohrclips aus schweißresistentem Gummi sorgen für einen festen Sitz im Ohr – auch beim Sport. Genauso wie die Ohrkanal-Anpassstücke liegen die Clips dem Reflect Aware in drei Größen bei.

Zum Sound: Die Ohrhörer lieferten ordentlichen Druck, blieben aber selbst bei höherer Lautstärke sauber und feinzeichnend. Das Noise Cancelling arbeitete gut, fügte allerdings ein leichtes Rauschen hinzu. Der Headphone-Amp machte richtig Dampf, zu leise war er jedenfalls nicht. Spaß machte der JBL vor allem mit Rock und Pop, er zeichnete aber auch feine Dynamiknuancen durch und zeigte sich impulsfreudig. Mancher Jazzfreund dürfte sich dafür erwärmen.

Fazit

Aktives Noise Cancelling hat bei In-Ear-Hörern bislang keine wirklich guten Erfolge gefeiert, aber der Reflect Aware von JBL macht einen großen Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn die Klangqualität nach wie vor etwas leidet – das Konzept, die Außengeräusche in Stufen regelbar auszublenden, geht auf. In Verbindung mit der Smartphone-App klappt das prima. Sportsfreunde, die regelmäßig im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sind, werden diesen Ohrhörer lieben.

