Kabel Deutschland im Festnetzest

© connect Leistungstief am Abend: Bei Kabel Deutschland knickt die verfügbare Bandbreite in den Abendstunden ein, nicht nur bei Last wie hier. Ähnliche Tendenzen zeigt Kabel BW, jedoch auf klar niedrigerem Niveau.

Bereits zum dritten Mal untersucht connect die Situation auf dem deutschen Festnetz-Internet-Markt. In Zusammenarbeit mit der zafaco GmbH wurde die Performance der acht wichtigsten Provider unter die Lupe genommen. Im Vergleich zum Test im Vorjahr wurden die Messungen nochmals ausgeweitet und nunmehr wurden an 26 Standorten über eine Million Messdaten erfasst.

Kabel Deutschland:Gute Sprachqualität, viele Gesprächsabrüche

Trotz Übernahmen im Kabelsegment bleiben Kabelnetzbetreiber eher Kollegen als Konkurrenten. Für Kunden heißt die Frage daher meist "Kabel oder DSL"? In Summe landet Kabel Deutschland beim großen Netztest knapp vor der DSL-Konkurrenz von O2 und knapp hinter 1&1.

Grund genug, genauer hinzuschauen. Die Sprachqualität bewegt sich mit einem MOS-Wert von 4,44 auf hohem Niveau, auch unter Datenlast fiel dieser Wert nicht nennenswert. Allerdings verdoppelte sich der prozentuale Anteil der Gesprächsabbrüche bei Last auf 1,03 Prozent, ein Wert, den nur Vodafone übertraf. Schaut man in die Statistik, lässt sich kein wiederkehrendes Schema erkennen.

Datenraten: Vorsprung vor DSL

Anders in Sachen HTTP-Download, hier lag die Bandbreite in rund der Hälfte der Fälle bei Last unter 75 Prozent der nominellen Downloadgeschwindigkeit. Dies betraf zum einen vor allem die Anschlüsse mit der maximalen Bandbreite von 100 Mbit/s, zum anderen in besonderem Maße die Abendstunden.

Hier scheinen die Reserven in Zeiten mit hohem Datenverkehr etwas zu knapp kalkuliert. Relativierend muss man dazu sagen, dass man im Schnitt dennoch auf Werte um 70 Mbit/s kommt, womit man immer noch einen Vorsprung zu DSL hat.

Mobilfunk: Lange Rufaufbauzeiten

Demgegenüber steht, dass man die für Kabelanbieter höchste Upload-Bandbreite von 6 Mbit/s auch bei Datenlast zu rund 80 Prozent bis zum Endkundenanschluss bringt. Dagegen schaffte es Kabel Deutschland in keinem der Fälle, die 2 Mbit/s Upload des 32_000er-Anschlusses bei Last zu erreichen, hier ist noch Feintuning nötig.

Ebenso beim Mobilfunknetz: Die Rufaufbauzeit ist mit knapp sechs Sekunden am höchsten. Auch die Sprachlaufzeit verzeichnete hohe Standardabweichungen, vor allem aus dem Festnetz heraus.

Testurteil: Gut (387 Punkte)

Festnetztest: 8 Provider im Härtetest

