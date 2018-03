KEF Motion One im Test

© KEF KEF Motion One

exzellente tonale Abstimmung kaum Verfärbungen

kaum Verfärbungen auch kabelgebunden einsetzbar Contra Bügelkonstruktion ist gewöhnungsbedürftig Fazit AUDIO Klangurteil: 78 Punkte, Preis/Leistung: überragend Hervorragend

Es kommt im HiFi-Bereich nicht allzu oft vor, dass sich ein Edel-Hersteller wie KEF ein externes, nicht weniger bekanntes Designer-Team wie Porsche Design an Bord holt. Mit dem Motion One ist genau das geschehen, und es hat sich gelohnt. Der Bluetooth-Ohrhörer sieht nicht nur extrem schick aus, er beinhaltet auch jede Menge Details, an denen man merkt, dass hier eine gehörige Portion Hirnschmalz in die Entwicklung eingeflossen ist. Das beginnt schon beim äußeren Aufbau. Die leiche Bügelkonstruktion hängt man sich um den Hals.

Sie enthält sämtliche aktiven Komponenten wie Akku, Bluetooth-Empfänger und Bedienelemente. An zwei kurzen Kabeln hängen die eigentlichen Ohrhörer. Sie halten magnetisch zusammen, um Kabelsalat zu vermeiden. Der äußere Ring lässt sich so weit drehen, dass die Leitungen nach oben weisen und die Kabel wahlweise auch hinter dem Ohr entlang geführt weden können, das bringt zusätzlichen Halt. Clever! Die gesamte Konstruktion ist spritzwassergeschützt, einer Runde Jogging im Regen steht nichts im Wege. Außer Bluetooth kann man auch ein Kabel verwenden – wichtig auf Flugreisen.​

© KEF Per Magnetkraft finden die beiden Ohrstücke wie von selbst zusammen und rasten ein. Kabelsalat wird damit wirkungsvoll verhindert.

Beim Sound merkte man dann deutlich die Erfahrung der KEF-Mannen. Der Motion One war wirklich exzellent abgestimmt und zeigte fast keine Verfärbungen. Der Bass reichte tief hinab, ohne zu dröhnen, und die Höhen kamen jederzeit kristallklar. Viel besser kann man das nicht mehr machen.​

Fazit

Ok, an die Bügelkonstruktion musste ich mich erst gewöhnen, aber das ging erstaunlich schnell – und dann machte der Motion One richtig Spaß. Der Sound ist wie geschaffen für Genre-Vielfalt. Ob Rock, Pop, Jazz oder Klassik, der Ohrhörer leistete sich im Test keine merkliche Schwäche.​

