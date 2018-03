Kimber Kable 8 TC All Clear Datenblatt

Nach vielen Jahren kommt nun eine neue Variante des Lautsprecherkabel-Topsellers 8 TC mit dem Zusatz "All Clear" (3-Meter-Stereosatz 660 Euro).

Dabei sind die Veränderungen beim TC augenscheinlich. Denn Kimber setzt, wie der Name "All Clear" andeutet, ein duchsichtiges Teflon als Isolator ein. Es ist etwas reiner als die (weiterhin erhältlichen) günstigeren, gefärbten Varianten. Bei der Wahl des Leitermaterials sah sich der Meister zu keinen Veränderungen genötigt. Es handelt sich beim 8 TC All Clear um extrem reines Kupfer, das, will man den Angaben trauen, 99,99999999 Prozent (10 N) sauber ist.

Das 8 TC All Clear besitzt zwei Mal acht isolierte Litzen. Die Litzen sind nicht aus gleichdicken Leitern aufgebaut, sondern mit jeweils sechs unterschiedlichen Einzeldrähten realisiert. Wobei das 8 TC All Clear einen Querschnitt von zwei Mal 6,62 Quadratmillimetern besitzt.

Die Tester waren höchst gespannt, ob so scheinbar marginale Modifikationen überhaupt hörbar wären. Das 8 TC All Clear ermöglichte eine deutliche Steigerung. Es enthüllte sogar noch mehr Details als sein Vorgänger 8 TC Jubilee Edition (5/03) und baute auch eine größere Bühne auf. Erst das formidable in-akustik black&white LS 1302 (10/07) bremste den Vorwärtsdrang des Kimber. Während das LS 1302 mit wärmeren Klangfarben, also mehr Schmelz bezirzte, glänzte das 8 TC All Clear mit packenderer Spielweise und größeren Aufnahmeräumen sowie etwas exakterer Ortung von Einzelinstrumenten. Hier gab es dann ein Patt zu vermelden, womit das 8 TC ebenfalls zehn Klangtuningpunkte und ein stereoplay Highlight einheimste.

Kimber Kable 8 TC All Clear

Hersteller Kimber Kable Preis 660.00 € Wertung 10.0 Punkte Testverfahren 1.0

