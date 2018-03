© Oasis Kindle Oasis.

Jetzt kaufen Pro leichtestes Kindle-Modell

leichtestes Kindle-Modell Hülle mit Zusatzakku im Lieferumfang Contra teuerstes Kindle-Modell

teuerstes Kindle-Modell höherer Stromverbrauch Fazit connect-Testurteil: sehr gut (425 von 500 Punkten) 85,0%

Anzeige

290 Euro verlangt Amazon für seinen neuen E-Reader Kindle Oasis in der WLAN-Version, wer Bücher auch übers Mobilfunknetz laden will und die 3G-Version wählt, muss 350 Euro überweisen. Bei dem Preis schluckt der Normalverdiener. Für das Geld, das der teuerste E-Book-Reader aus der Kindle-Familie kostet, sind schon brauchbare Smartphones und Tablets zu haben. Was also macht den Oasis so besonders?

Kindle, aber alles anders

Zunächst der Formfaktor: Wenn man den Kindle Oasis aus dem Karton holt, fühlt sich erst mal alles falsch an. Wieso ist das Ding fast quadratisch? Warum ist das Display des E-Readers so klein? Und was soll der Absatz hinten am Gehäuse? Das Befremden ist der Gewohnheit geschuldet - die anderen Kindles von Amazon haben ein längliches Format.

Nach dem ersten Schrecken entwickelt das neue Gehäuse dann schnell großen Charme: Der mit 133 Gramm leichteste Kindle lässt sich am breiten Rand, auf dem die Blättertasten sitzen, sehr angenehm in einer Hand halten, wobei besagter Absatz auf der Rückseite unterstützt. Die Displayausrichtung kann man anpassen, der Oasis ist für Links- wie Rechtshänder geeignet.

Kleiner ist die Anzeige des E-Book-Readers auch nicht: Die üblichen 6 Zoll sind einfach mehr in die Breite gezogen, der Gehäuserand ist schmaler. Der Screen löst wie gehabt mit 300 dpi auf, was ein sehr feines Schriftbild ergibt. Nunmehr 10 LEDs versorgen den High-End-Kindle von der Seite mit Licht, die Helligkeit lässt sich fein abgestuft einstellen - einen Automatikmodus gibt es nicht.

Akkuhülle verhindert Laufzeit-GAU

Was beim Oasis zum Thema wird: der Akku. Während die Vorgänger schier endlos laufen, verlangt der neue Kindle Oasis bereits nach rund zehn Stunden mit Beleuchtung nach der Steckdose. Apropos: Ein Netzteil liefert Amazon auch bei diesem Preis nicht mit, das Micro-USB-Kabel lässt sich aber auch an den Handylader anstöpseln.

© Hersteller Der Kindle Oasis wird mit einer Lederhülle in wählbaren Farben geliefert, die einen Akku enthält und so die schwache Laufzeit des Readers deutlich steigert.

Was dafür mit im Karton liegt: Eine Lederhülle, in der ein zweiter Akku steckt und die an den magnetischen Absatz auf der Rückseite des Kindle Oasis angedockt wird. Damit erhöht sich das Gewicht der 3G-Version auf spürbare 240 Gramm, aber auch die Laufzeit wird deutlich besser - wenn man den Kindle meist im Flugmodus betreibt, hat man wochenlang Reserven. Bei Nichtlesen und Transport in der Hülle laden, beim Lesen solo nutzen - das Konzept macht Sinn.

Fazit: Letztlich eine Geldfrage

Wir halten fest: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre der Oasis der Kindle unserer Wahl. So bleiben wir beim Kindle Paperwhite - lesen lässt sich damit schließlich genauso gut.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Amazon Kindle Fire HD im Test 57,6% Einfache Handhabung, sehr gutes Display und ein integriertes Einkaufszentrum: Das Kindle Fire HD von Amazon ist ein ganz…

E-Reader Überblick Alle Ebook-Reader-Tests Hier finden Sie alle von connect getesteten Ebook-Reader in der Übersicht, sortiert nach Herstellern. Amazon E-Reader Aktion mit Rabatt Kindle für kurze Zeit 10 Euro günstiger Wer einen E-Reader zu Weihnachten verschenken möchte, kann beim Basismodell von Amazon aktuell Geld sparen.

E-Reader Rabatt-Aktion bei Amazon Kindle Paperwhite und Paperwhite 3G im Angebot E-Books zu Weihnachten: Alle Infos zu den aktuellen E-Reader-Aktionen bei Amazon. Alles zu Preis, Release und Features Kindle Oasis: Amazon präsentiert wasserfesten E-Book-Reader Mit dem Kindle Oasis 2017 hat Amazon sein erstes wasserfestes Lesegerät vorgestellt. Der neue E-Book-Reader kommt mit extra großem Display.