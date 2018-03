Klicktel Navigator K580 Datenblatt Wertung

© Archiv Klicktel Navigator K580

Mit dem Navigator K580 möchte Telefonbuch-Spezialist Klicktel auch im boomenden Navigationsgeschäft mitmischen. Die Chancen stehen gut, denn der Blick auf die Ausstattungsliste offenbart zwei besondere Goodies: Zum einen verfügt der mobile Navigator über TMC Pro und kommt so in den Genuss besonders genauer Verkehrsdaten, zum anderen stehen dem Nutzer weit über 30 Millionen Telefonbucheinträge und über eine Million Brancheneinträge (Points of Interest, POI) zur Verfügung.

Aussagekräftige Sprachanweisungen

Wer angesichts dieser Datenmenge Bedenken mit deren Handling hat, kann beruhigt werden, denn eine komfortable Suchfunktion und ein Auswahlrad erleichtern die Bedienung ungemein. Auch die Nutzeroberfläche der im eigenen Haus entwickelten Navigations-Software ist sehr übersichtlich gestaltet und wirft keine Fragen auf. Mankos gibt's jedoch im Detail. So lassen sich etwa die Routenoptionen nicht im Einstellungsmenü auswählen, sondern nur über die Karte. Speziell in Sachen System- und Berechnungsgeschwindigkeit zeigt das Klicktel Schwächen: So benötigte das K580 etwa für die Strecke Stuttgart - Hamburg über 90 Sekunden. Gelungen ist dagegen die detailreiche Kartendarstellung und die sehr gute Sprachführung mit ihren präzisen Anweisungen und hilfreichen Infos wie "Das Ziel liegt an einer begrenzt befahrbaren Straße" oder "Jetzt durch den Tunnel". Fazit: Trotz kleiner Schwächen im Detail schlägt sich der Neuling gut.

