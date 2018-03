Wer sich einmal an die Feindynamik und Impulsschnelle der RF-52 gewöhnt hat, will sie nicht mehr missen.

Klipsch RF-52 Datenblatt

© Archiv

Die immensen Abbildungs-Qualitäten verdankt die Klipsch RF-52 einem veritablen kleinen Hochtonhorn mit Einzoll-Titantreiber, das schon ab 1900 Hertz eingreift. Was hier an Schall herauskommt, erreicht das Ohr gebündelter, mit weniger indirektem Schall und damit intakteren Zeitbezügen. Zudem hat der Trichtertöner ein sehr gutes Ansprechverhalten gerade auch für kleine bis winzige Schallereignisse, die in konventionellen Chassis gerne einer gewissen allgemeinen Trägheit zum Opfer fallen.

Es ist also technisch begründbar, warum ausgerechnet die Klipsch die erste und einzige Box im Test war, die im Finale I von Wagners Götterdämmerung (Haitink, EMI) nicht nur den Tenor zentimetergenau auf der Bühne festpinnte, sondern um die Stimme herum einen fein ausklingenden Nachhall aufspürte, der den anderen Boxen schlicht entgangen war. Wer sich einmal an die Feindynamik und Impulsschnelle der RF-52 gewöhnt hat, findet die Bemühungen selbst einer Heco reichlich flau und flach.

Anzeige

© Archiv Das Horn in der Klipsch-typischen "Tractrix"-Form ist Teil der Schallwandblende.

Nur wird sich nicht jeder an die Klipsch gewöhnen wollen, denn die Box ist nicht wirklich neutral. Wilde tonale Extravaganzen leisten sich moderne Klipschs nicht mehr, da macht auch die RF-52 keine Ausnahme. Es bleiben Eigenheiten, die selbst Fans nicht lieben dürften. Eine Verdichtung im Präsenzbereich etwa - ungefähr da, wo sich die Cabasse so markant zurückhielt - ist nicht wegzutunen. Laut gehört, etwa mit "Ass Pocket Full Of Whisky" von R. L. Burnside (Matador; Vinyl Classics), kann die Klipsch so direkt werden, dass zart besaitete Zeitgenossen um die Unversehrtheit ihrer Brillengläser bangen."Das ist nicht mehr schön", sagen manche. "... aber notwendig", ergänzen andere. Einigen kann man sich immerhin darauf, dass die schlanke Klipsch als einzige Box im Test problemlos in Wandnähe spielen kann, ja sogar spielen sollte.

Klipsch RF 52

Hersteller Klipsch Preis 800.00 € Wertung 71.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Standlautsprecher Klipsch RF 42 II Wer der Klipsch RF 42 II (650 Euro das Paar) genau zuhörte, wurde mit kleinen Übertreibungen konfrontiert. Das ändert aber nichts an der Tatsache,…

Testbericht Klipsch RF-62 II Die Klipsch RF-62 II ist eine sehr dynamische, spielfreudige und direkte Box mit ansatzlosem Punch, tollem Timing und Offenheit. Standboxen Klipsch RF-52 II im Test 100,0% Die Klipsch RF-52 II bringt Wirkungsgrad und gepflegte Klangkultur überzeugend in Einklang. Im Test zeigt sich, was die…

Standlautsprecher Klipsch RF-7 II im Einzeltest Mit 1,23 Metern Stirnhöhe und bronzefarbenen Tiefmitteltönern ist die RF-7 II von Klipsch ein massiver Hingucker. Wir haben uns den Standlautsprecher… Lautsprecher Klipschorn AK5 im Test Das Klipschorn wird seit 1946 kontinuierlich gebaut und widersteht allen Design-Trends. Dynamisch ist und bleibt das Eckhorn von Klipsch ohnehin eine…