Kobo Glo: Erster Eindruck

Schon optisch ist der Kobo Glo (130 Euro) etwas Besonderes: Sein solide gebautes Gehäuse ist nicht nur in konservativem Schwarz erhältlich, sondern auch in Silber, Pink und einem hellen Blau. Zudem macht er gleich einen erfreulich kompakten Eindruck, besonders in der Breite trägt der Glo nicht mehr auf als nötig.

Trotzdem bringt der Kobo Glo wie seine Konkurrenten ein 6-Zoll-Display mit 1024 x 758 Pixeln Auflösung mit. Damit lassen sich die Schriften eines Buchdokuments sehr lesefreundlich auflösen; nur bei komplexen PDF-Dokumenten stößt der Glo an seine Grenzen.

Das betrifft besonders die Navigation mit dem nicht auf Mehrfingerbedienung ausgelegten Touchscreen, der hilfreiche Gesten wie Pinch to Zoom zum Vergrößern interessanter Aussschnitte unmöglich macht. Auch der Bildaufbau, etwa nach dem Umblättern per Wischgeste, dauert vergleichsweise lange, hält sich aber für das reine Lesen von Büchern im akzeptablen Rahmen.

Die Vordergrundbeleuchtung gelingt sehr gleichmäßig, unter allen Lichtbedingungen sind die Kontrastwerte gut. Ist es so hell, dass man konventionelle Bücher lesen kann, so geht das augenschonend auch mit dem Kobo Glo - und von der Dämmerung bis zur absoluten Dunkelheit ist der E-Book-Reader einem Buch aus Papier turmhoch überlegen. Da Kobo auch als Buchhändler auftritt, ist der hauseigene Shop vorinstalliert, in dem man aktuelle deutsche Bestseller dank der Buchpreisbindung risikolos kaufen kann.

Schwierig ist die Suche über den Reader, wenn es um günstige bis kostenlose Werke geht, deren Copyright abgelaufen ist, da in der Suchansicht zum Teil weder Preis noch Sprache der gefundenen Bücher angezeigt werden.

Dessen ungeachtet kann der User Bücher aus anderen Shops im etablierten EPUB-Format mit dem Kopierschutz Adobe DRM über USB in den 2-Giabyte-Speicher oder auf die optionale Micro-SD-Karte laden.

Kobo Glo: Ausstattung

+ verschiedene Farben zur Auswahl+ Micro-SD-Slot

Kobo Glo: Bedienung

+ E-Ink-Display mit Beleuchtung ist im Dunkeln lesbar+ papierähnliche Darstellung+ Touchscreen+ kompaktes Gehäuse+ hohe Ausdauer- Shop-Vorschau teilweise ohne Preis- und Sprachangabe- langsame Reaktion bei üblichen Bedienvorgängen

Kobo Glo: Kaufen oder Warten?

Wer einen E-Book-Reader mit beleuchtetem Display sucht, der auch offen für Inhalte aus anderen Quellen als den vorinstallierten Shop ist, sollte sich den Kobo Glo anschauen. Der Shop konnte allerdings noch nicht recht überzeugen.

Technische Daten

Maße: 114 x 157 x 10 mm

Gewicht: 184 g

Display: 6-Zoll, 1024 x 768 Pixel

Speicher: 2 GB intern, erweiterbar per MicroSD-Card

