Komoot Fahrrad- und Outdoor-Routenplaner im Test

© Komoot / Weka KOMOOT - Fahrrad und Outdoor Routenplaner

KOMOOT Fahrrad und Outdoor-App

Version: iOS 5.5, Android 5.5.2

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: iOS: 3,59 €, Android: 3,59€

Downloadlink: iOS, Android

Testurteil

iOS: gut (77 von 100 Punkten)

Android: gut (78 von 100 Punkten)

Anzeige

Komoot setzt bei seinem Fahrrad & Outdoor Routenplaner auf die Community: Hier kann jeder Touren planen, empfehlen, öffentlich oder privat tauschen und bewerten. So verfügt Komoot über reichlich Streckenempfehlungen, die ergänzt werden durch automatisch berechnete Tourenvorschläge anhand individueller Angaben wie dem Fitnessgrad und der geplanten Dauer.

Zudem ist Komoot top für Rennrad- und Mountainbike-Ausflüge. Die Basis-App inklusive einer Testregion ist kostenlos (auf iTunes/ auf Google PlayStore), anschließend können einzelne Regionen ab 3,59 Euro zugekauft werden - oder einfach (fast) ganz Europa für 29,99 Euro.

Einfache Tourensuche, alle notwendigen Infos

Die Tourensuche geht einfach und schnell, Umgebungssuche und Auswahl nach Schwierigkeitsgrad sind selbstverständlich. Leider sind die Toureninfos wenig ausführlich, es gibt keine echte Beschreibung der Wanderung, dafür aber alle notwendigen Angaben inklusive Höhenprofil und genauer Beschaffenheit der Wege. Außerdem werden Wegmarken und Points of Interest (POIs) genutzt, um Fotos zum Tourenvorschlag einzublenden.

Bildergalerie Galerie Wander-Apps KOMOOT - Fahrrad und Outdoor Routenplaner Die Community-App mit vielen Touren und praktischen Features. Wir stellen vor Kommoot - Fahrrad und Outdoor Routenplaner.

Der Wanderer kann Tracks aufzeichnen und Touren individuell planen, wobei die Tourenplanung in der App etwas mühsam ist. Das sollte man besser auf der Webseite von Komoot machen. Besonders schönes Feature: In der In-App-Karte werden sogenannte Highlights angezeigt, dies sind POIs wie zum Beispiel Ausflugsziele oder historische Gebäude.

Gute Karten und Sprachnavigation inklusive

Die Qualität der mitgelieferten Karten ist hoch, leider fehlen in der In-App-Karte GPS-Position, Höhenangaben und Kompass. Dafür können Touren und Karten offline gespeichert werden, und es gibt sogar eine echte Sprachnavigation. Außerdem kann man GPX-Tracks importieren und exportieren sowie Touren per Mail, über Facebook oder in der Community teilen beziehungsweise empfehlen.

Noch nicht überzeugt ? Wir haben sechs Wander-Apps getestet und verglichen.

Die Gestaltung ist relativ aufwendig, bedienen lässt sich die App dennoch intuitiv und einfach. Dem Komoot Fahrrad und Outdoor Routenplaner fehlen zwar leider einzelne Features wie zum Beispiel eine automatische Anfahrtsplanung, aber die einfache Tourenplanung und die Integration einer echten Community machen auf jeden Fall richtig Lust auf draußen. Allerdings sollte der Hersteller bei der iOS-Version dringend eine Maßstabsangabe in die In-App-Karte einbauen.

Anzeige

Mehr zum Thema Apps zum Wandern ADAC-App Wanderführer Deutschland 2013 im Test Der Allrounder bietet viele Touren und Features und ist prima zu bedienen. Die iOS-Version kann mehr als die für Android.

Apps zum Wandern Bruckmann - Die Wanderführer-App für Europa im Test Gut recherchierte Touren und einfaches Handling, aber kaum Features. Unterm Strich ist Bruckmann nicht mehr als ein E-Book. Wanderführer-Apps Sechs Wander-Apps für iPhone und Android im Test Smartphone-App statt Faltkarten und Bücher: Wir haben sechs Wander-App einem ausführlichen Vergleichstest unterzogen, vom Kompass-Wanderführer bis zur…

Navi-App Scout (Skobbler) im Test Aus Skobbler wird Scout: Die beliebte Navi-App auf Open-Street-Map-Basis geht unter neuer Führung runderneuert ins Rennen. Kann die Gratis-App im Test… Kalorienzähler und Diät-App FDDB Extender für Android im Test Mit FDDB Extender zählen Android-Nutzer ganz locker Kalorien, behalten Gewicht und sportliche Aktivitäten im Auge. Wir haben die App getestet.