Kompakt-Lautsprecher KEF Reference 201/2 Datenblatt

© Archiv KEF Reference 201/2

© Julian Bauer Das erstklassige Anschlussfeld gestattet Tri-Wiring und bietet oberhalb der Klemmen eine Raumanpassung für Bass und Höhen durch schraubbare Kontakte.

Anzeige

Dritte im Bunde ist die brandneue 201/2 aus der Reference-Serie von KEF. Ihr Herzstück ist der weiterentwickelte große Uni-Q, der auch in der Standbox 203/2 (siehe Heft 4/2007) zum Einsatz kommt.

Der Uni-Q ist ein Zweiwegesystem; er ist jedoch weder flach noch mischt er unterschiedliche Antriebsarten. Dennoch handelt es sich um ein komplexes Gebilde, bei dem kein noch so kleines Teil dem Zufall überlassen blieb. Selbst die unscheinbare Schallführung am Rande des Hochtöners ist das Ergebnis ausgiebiger Simulationen. Unerwünschte Schallführungen mindert KEF durch ausgeklügelte Radien und den Verzicht auf vorstehende Teile am Rand und beim Übergang in die Schallwand.

Augenfälligste Veränderung zur Vorgeneration ist der Wegfall des Hypertweeters als separate Pille auf der Box. Die verfeinerte Titankalotte, deren Antrieb wie gehabt mit sehr wenig Raum auskommen muss, marschiert mit Hilfe stärkerer Magnete ohne fremde Hilfe bis weit über die Hörgrenze. Letztlich zählt, was beim Hörer ankommt, und da hatten alle drei ihre spezifischen Reize.

Der Idealvorstellung vom Punktstrahler als besonders räumlich klingende Boxengattung wurde die KEF gerecht. Sie zeichnete herrlich dreidimensional und erzeugte bei guten Aufnahmen geradezu holografische Abbilder.

© Archiv Der Tieftöner gestattet Einblicke in sein Schwingsystem.

Im Subbass-Bereich und in den extremen Höhen wirkte die KEF etwas gewöhnlicher, insgesamt aber dennoch weitaus engagierter und näher am Geschehen als etwa die Elac BS 602 X-JET, die ihrerseits am weitesten in den Keller reichte und die delikatesten Höhen vorwies.

Während die Elac dynamisch bisweilen ein wenig desorientiert wirkte, inszenierte die KEF jedesmal ein grandioses Ganzes; dagegen hatte die teilweise so talentierte BS 602 letztlich keine Chance. Die KEF 201/2 ist die erste Kompaktbox dieser Preisklasse, die in stereoplays Rang & Namen-Liste die Absolute Spitzenklasse erreicht: ein Meilenstein der Lautsprechergeschichte.

KEF Reference 201/2

Hersteller KEF Preis 5000.00 € Wertung 56.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecher KEF Q 100 Die KEF Q 100 (500 Euro das Paar) ist die kleinste Box der neuen Q-Serie. Sie tönt bei moderaten Pegeln unglaublich erwachsen und ist ideal für kurze…

Testbericht Im Test: KEF Q300 Die neue KEF Q300 (600 Euro pro Paar) spielt unglaublich homogen und sauber, mit tiefer und stabiler Raumabbildung und einer außerordentlich guter… Testbericht Test: Kompaktbox KEF R 100 In der kleinen R 100 von KEF steckt der Nobel-Koax aus der Superbox Blade. Die Kompakte klingt damit einfach spitze - herrlich lebendig und raumgenau.

Kompaktbox KEF LS50 im Test Die KEF LS50 weist im Hörtest echte Studiomonitor-Qualitäten auf. Zusätzlich macht die Kompaktbox auch noch richtig Spaß. Aktivbox KEF X300A im Test Per USB-Kabel erhalten beide Boxen des KEF-Pärchens beste digitale Musikqualität. Wir haben uns die Aktivboxen genauer angehört.