Kompakt-Lautsprecher Magnat Quantum 703 Datenblatt

© Archiv

Das Gehäuse überrascht durch seine trapezförmige Grundform, die Hochglanzlackierung hält vom handwerklichen Standpunkt mit deutlich teureren Lautsprecher problemlos mit. Tiefe und mittlere Töne produziert ein Alu-Woofer, dessen Membran beidseitig durch Eloxierung mit einer dünnen Keramikschicht versehen wurde. Das macht das Metall steifer und verhindert Membranresonanzen sehr erfolgreich.

Anzeige

© Archiv Eine Metallkappe schirmt den Tieftöner.

Bei der Abstimmung des Reflexrohres wurde auch das Großsignalverhalten des Töners berücksichtigt, so dass besonders bei gehobenen Pegeln optimaler Tiefgang zu erwarten ist. Für angenehme Höhen soll eine Gewebekalotte sorgen. Wie bei allen plan montierten Hochtönern drohen in ihrem unteren Einsatzbereich allerdings Kantenreflexionen, weil der breit abgestrahlte Schall quasi an der Schallwand entlangläuft. Solchen Phänomenen entgegenwirken soll der Stern aus Filz - im Umkreis von einigen Zentimetern "sieht" der Schall dann keine harte Wand und soll absorbiert statt reflektiert werden.

Klanglich fügte sich die Quantum 703 in die Tradition feiner, zurückhaltender Kleinmonitore wie der Spendor S3/5 ein. Etwas sanft, nie nervig, projizierte sie den Orchesterklang von Berlioz' "Te Deum" (AUDIO-Super-Hörkurs 5) in den Hörraum, gebot den Musikern immer einen höflichen Abstand, wo die Klipsch diese fast zum direkten Ansingen des Hörers einlud. Solch komplexe Sätze tönten über die Quantum detailtreu, ließen allerdings etwas brillante Strahlkraft und dynamischen Biss vermissen. Ihr Bass war aufstellungsunabhängig ausgewogen und präzise, bremste jedoch bei gehobenen Pegeln etwas die Dynamik und schlug bei Party-Pegeln gar an.

Magnat Audio Produkte Quantum 703

Hersteller Magnat Audio Produkte Preis 800.00 € Wertung 74.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Kompakt-Lautsprecher Magnat Quantum 603 Magnat setzt im Hochtonbereich auf ein klassisches Zwei-Wege-Modell. Frei von Sparmaßnahmen präsentiert sich die Quantum-Kompaktbox, die - purer…

Kompaktbox Magnat Quantum 673 im Test Magnats Kompaktbox Quantum 653 wurde überarbeitet und heißt jetzt 673. Wie sich die Neuerungen auswirken, erfahren Sie im Test. Lautsprecher Magnat präsentiert Quantum Edelstein Magnat präsentiert mit der neuen Quantum Edelstein einen kompakten Lautsprecher, der dank Hochglanzlackierung ins noble Wohnambiente passen soll.

Stereo-Sets mit Bluetooth Quadral Rondo im Test Das Quadral Rondo kann Bluetooth ebenso wie Musik vom PC per USB-Audio-Interface. Das Stereo-Set überzeugt mit neutralen Klangfarben und knackigem… Kompaktbox Focal Sopra 1 im Test Auch das Konzept der Zwei-Wege-Box kann man weiterentwickeln. Die Sopra 1 ist eine der wohlklingendsten Kompaktboxen. Wie schlägt sie sich im Test?