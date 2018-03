Testbericht

Kompakt-Lautsprecher Nubert nuLine 32

von Redaktion connect , Wolfram Eifert

Die Reize der nuLine 32 für 570 Euro das Paar von Direktvermarkter Nubert liegen in der Qualität der Oberflächen. Als einzige im Feld ist sie komplett in Silberlack oder Echtholzfurnier gehüllt, was beim Anfassen und an den Kanten positiv auffällt.