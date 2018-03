Kompaktlautsprecher Elac BS 184 Datenblatt

Elac punktet schon seit Jahren mit einer eigenen Hochtontechnologie: dem JET-Töner genannten, mehrfach gefalteten Magnetostaten, der dem Air-Motion-Transformer-Prinzip nach Oskar Heil folgt. Diese Töner hatten bisher vor allem ein Problem: Sie sind teuer in der Herstellung, weil Präzisions- und Handarbeit zugleich. Mit der BS 184 durchbricht nun erstmals eine JET-geladene und dennoch mit Tiefton-Power ausgestattete Kompaktbox die 1000-Euro-Marke nach unten. Die BS 184 ähnelt vom Konzept her der BS 204 bzw. der BS 244, muss sich allerdings mit einem etwas einfacheren Gehäuse und einem "normalen" Sandwich-Tieftöner aus Papierkonus und gezogener Aluminiummembran zufrieden geben.

© Archiv Filzhut: Der JET-Hochtöner der Elac lässt sich mit diesem Tuning-Ring etwas zähmen und strahlt dann weniger Schall in den Raum ab - bei weniger bedämpften Räumen sehr zu empfehlen.

Großen Konstruktionsaufwand verrät die Weiche - sie enthält nicht nur die Filter- und Entzerrerschaltungen, sondern auch ein kleines Steckfeld, mit dem sich Pegelunterschiede in der Serie des Hochtöners ausgleichen lassen. Ein sehr sinnvolles Feature, lässt sich doch so in der Elac-üblichen, aufwändigen Endkontrolle die Serienstreuung reduzieren, was einer homogeneren Tonalität und präziseren Abbildung zugute kommt.Rock-Start

Schaltete man direkt von der Heco Celan XT 301 auf die Elac, konnte man sich des Eindrucks einer frisch geputzten Fensterscheibe nicht erwehren: War die Heco eher gemütlich und zurückhaltend, strahlte mit der BS 184 die Musik umso heller, klarer und deutlicher, doch je nach Aufnahme nicht immer stimmschöner. Chören wie in Haydns "Harmoniemesse" (Janssons, BR-Klassik) versuchte sie, jedes sängerische Detail zu entlocken, jeden einzelnen Sänger dem Hörer auf dem Silbertablett zu präsentieren - und verlor aber dabei etwas den Überblick für das Schöne, Wahre und Ganze.

© Archiv Doppelstock: Die Filter für den Tieftöner (unten) und den Hochtöner (oben) sind komplett räumlich getrennt. Letzterer lässt sich mit drei Abgriffen (Pfeil) noch im Pegel kalibrieren.

Doch bei populärer Musik wendete sich das Blatt: , wie ausgewogen-voluminös und dennoch spielfreudig sie B. B. King und Eric Clapton mit ihrem "Riding With The King" links und rechts im Hörraum agieren ließ.

+ Ausgewogen-klare, sehr dynamische und enorm lebendig spielende Box.

- Flacher Raum, auf Dauer nicht für Entspannungsmusik geeignet.

Elac BS 184

Hersteller Elac Preis 800.00 € Wertung 77.0 Punkte Testverfahren 1.0

